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    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç mesajı verdi: Tüm işlemler E-Devlete taşınıyor!

    E-Devlet sistemine gelecek yenilikler ile artık günlük hayattaki tüm işlemler yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç mesajı verdi: Tüm işlemler E-Devlete taşınıyor... İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli ekonomi haberleri...

    Zübeyde Yalçın
    Takvim
    Tüm işlemler E-Devlete taşınıyor!

    Velilerden kaza yapanlara kadar milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projeler hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç şu mesajları verdi:

    - 16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.

    -'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak.

    - E-Devlet yapay zeka kullanmaya başlayacak. Bu kapsamda sanal asistanlık uygulaması devreye alınacak. Vatandaş çağrı merkezleri yerine sanal asistanlar ile konuşacak.

    - Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.

        E-TİCARETTE TEKEL BİTİYOR
        Çin Merkez Bankası (PBoC), e-ticaret devi Alibaba'ya, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen kanunu AYM'ye taşımıştı. Ayrıca son günlerde Cumhuriyet Gazetesi'ne yasanın aleyhinde haberler yapması için çikolata kutusunda verilen 500 bin TL'lik rüşvet de skandalı başka boyutlara taşıdı. Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat AYM üyelerine yasayla ilgili sunum yaparak muhalefetin hedef aldığı küçük esnafın hakkını savundu. Anayasa Mahkemesi, 13 Temmuz'da dosyayı görüşecek. (Barış ŞİMŞEK)

        BORSA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
        Borsa İstanbul seçim sonrası istikrar ve güven ile birlikte yükselişini sürdürüyor. 6 bin puanın üzerindeki Borsa İstanbul'da her gün yeni rekorlar kırılıyor. Geçen haftada yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,43 kazançla 6.187,09 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.867,23 puanı, en yüksek 6.223,26 puanı gördü. Geçen hafta en çok yükselen hisse yüzde 25,92 ile Penta Teknoloji oldu. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtımı yüzde 22,87 ile Astor Enerji, yüzde 21,17 ile Tukaş izledi. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 307 milyar 695 milyon lirayla Sasa Polyester, 296 milyar 976 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,44 artışla 1.615 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,43 kazançla 10.820 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,02 değer kazanarak 26,0470 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,15 düşüşle 28,4490 lira oldu.


        HAVADA TÜRKİYE FARKI
        Türkiye havacılık alanında yaptığı yatırımlarla uçak trafiği ve yolcu kapasitesinde Avrupa liderliğine yerleşti. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738,6 kalkışla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 456,6 kalkışla 8. sırada yer aldı. Özellikle tatil döneminde ve bayram tatilinde Türkiye'deki birçok havaalanında rekor sayıda uçuş ve yolcu trafiği yaşandı. Türkiye ise tüm havalimanları kapsama alındığında günlük ortalama 3 bin 892 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

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        Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç mesajı verdi: Tüm işlemler E-Devlete taşınıyor!
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