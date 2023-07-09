Velilerden kaza yapanlara kadar milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projeler hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç şu mesajları verdi:
- 16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.
-'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak.
- E-Devlet yapay zeka kullanmaya başlayacak. Bu kapsamda sanal asistanlık uygulaması devreye alınacak. Vatandaş çağrı merkezleri yerine sanal asistanlar ile konuşacak.
- Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.