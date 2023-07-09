E-TİCARETTE TEKEL BİTİYOR

Çin Merkez Bankası (PBoC), e-ticaret devi Alibaba'ya, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen kanunu AYM'ye taşımıştı. Ayrıca son günlerde Cumhuriyet Gazetesi'ne yasanın aleyhinde haberler yapması için çikolata kutusunda verilen 500 bin TL'lik rüşvet de skandalı başka boyutlara taşıdı. Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat AYM üyelerine yasayla ilgili sunum yaparak muhalefetin hedef aldığı küçük esnafın hakkını savundu. Anayasa Mahkemesi, 13 Temmuz'da dosyayı görüşecek. (Barış ŞİMŞEK)