TEMMUZ KDV ORANLARI 2023! Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak?

Son dakika haberine göre, Katma Değer Vergisi Resmi Gazete kararı ile artırıldı. Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Peki, Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı
- Genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi
- Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 15 oldu
- Şans Oyunları Vergisi oranı at yarışlarında yüzde 14'e, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi
KDV, Şans Oyunları, Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri (BSMV) ile bazı harçların oranları yeniden belirlendi.
Söz konusu düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sürücü belgelerinden alınan harçlar dışındaki halihazırda uygulanmakta olan maktu harçların oranı (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu.