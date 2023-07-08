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    • Ekonomi
    • 08.07.2023 13:04
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    • 08.07.2023 13:05
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    TEMMUZ KDV ORANLARI 2023! Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları yükseltildi. Peki, TEMMUZ 2023 KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TEMMUZ 2023 KDV ORANLARI NE KADAR OLDU?

    Son dakika haberine göre, Katma Değer Vergisi Resmi Gazete kararı ile artırıldı. Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Peki, Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

    Bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı
    - Genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi
    - Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 15 oldu
    - Şans Oyunları Vergisi oranı at yarışlarında yüzde 14'e, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi

    KDV, Şans Oyunları, Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri (BSMV) ile bazı harçların oranları yeniden belirlendi.

    Söz konusu düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, sürücü belgelerinden alınan harçlar dışındaki halihazırda uygulanmakta olan maktu harçların oranı (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu.

        Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

        Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.

        Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

        - Gıda maddelerinde KDV oranı değişmedi

        Ayrıca yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan ve yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
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        Haberler Ekonomi TEMMUZ KDV ORANLARI 2023! Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak?
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