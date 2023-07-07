Küresel çetenin ekonomi üzerinden yaptığı algı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı çürüttü: "Masa başı uydurma haber!"

Batı medyasının ekonomi yönetimi üzerinden yaptığı algı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı çürüttü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." ifadelerine yer verildi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama:
Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.
Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" açıklaması yapmıştı.
Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde biglilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.
Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.