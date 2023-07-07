Küresel çetenin ekonomi üzerinden yaptığı algı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı çürüttü: "Masa başı uydurma haber!"

Batı medyasının ekonomi yönetimi üzerinden yaptığı algı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı çürüttü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." ifadelerine yer verildi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama: