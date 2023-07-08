Milyonlara verilen sözler tutuldu: Çalışana-emekliye 794 milyarlık destek!

Hükümet yılbaşından bu yana memurdan emekliye, işçiden EYT'liye kadar tüm kesimlere verdiği sözleri tuttu. Bu kesimlere toplam 794.1 milyar liralık destek sağlanacak.
EYT kapsamında emekli olanlara ödenecek aylıklar, ek ödemeler ve ikramiyeler 213 milyar, memura yapılacak seyyanen artış da 177 milyar lira olarak hesaplandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasının içinde yer aldığı torba yasa teklifini görüştü.
Komisyonda torba kanunun etki analizi paylaşıldı. Teklifle, MTV düzenlemesinin bütçeye yaklaşık 30 milyar lira ilave gelir getireceği tahmin ediliyor. Kurumlar vergisi düzenlemesinin 2023 yılına etkisi de 80 milyar lira olarak hesaplandı.
Yaklaşık 3.7 milyon kamu görevlisine (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 lira seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar lira olacağı hesaplandı.