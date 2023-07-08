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    Milyonlara verilen sözler tutuldu: Çalışana-emekliye 794 milyarlık destek!

    Memura 8 bin 77 lira seyyanen zam TBMM Komisyonu’nda görüşülürken; bu yıl EYT’liler, emekliler, kamu görevlileri ve işçilere yönelik destekler 794.1 milyar liraya ulaştı...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Çalışana-emekliye 794 milyarlık destek

    Hükümet yılbaşından bu yana memurdan emekliye, işçiden EYT'liye kadar tüm kesimlere verdiği sözleri tuttu. Bu kesimlere toplam 794.1 milyar liralık destek sağlanacak.

    EYT kapsamında emekli olanlara ödenecek aylıklar, ek ödemeler ve ikramiyeler 213 milyar, memura yapılacak seyyanen artış da 177 milyar lira olarak hesaplandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasının içinde yer aldığı torba yasa teklifini görüştü.

    Komisyonda torba kanunun etki analizi paylaşıldı. Teklifle, MTV düzenlemesinin bütçeye yaklaşık 30 milyar lira ilave gelir getireceği tahmin ediliyor. Kurumlar vergisi düzenlemesinin 2023 yılına etkisi de 80 milyar lira olarak hesaplandı.

    Yaklaşık 3.7 milyon kamu görevlisine (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 lira seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar lira olacağı hesaplandı.

        Kamu işçilerine yüzde 45 zam ile memurlara yapılan artışın maliyeti 388.3 milyar lira, EYT kapsamında emekli olanlara ödenecek aylıklar, ek ödemeler ve bayram ikramiyeleri nedeniyle 213 milyar lira, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 21.7 milyar lira, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle yaklaşık 56.7 milyar lira, asgari ücret artışı nedeniyle işveren prim teşviki 24.9 milyar lira, devlet katkısı ödemeleri için 73 milyar lira, ödeme gücü olmayanlara sağlık primi ödemesi için 9.5 milyar lira, ek ödemeler için 7 milyar lira ödenek ihtiyacının karşılanma maliyeti 794.1 milyar lira hesaplandı.
        Hazal ATEŞ

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        Haberler Ekonomi Milyonlara verilen sözler tutuldu: Çalışana-emekliye 794 milyarlık destek!
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