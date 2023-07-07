O kişiler için 10-15 yıl primle erken emeklilik modeli aktif edildi! SGK uzmanları müjdeyi bizzat verdi

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunulan bu sistem son dönemde yapılan düzenlemelerle daha da gündemde yer almaya başladı. Fazla çalışma şansı olmayanların yardımına yetişen kısmi emeklilik, sigorta başlangıç tarihine ve prim ödeme süresine bağlı olarak 10, 12.5 ve 15 yıl gibi kısa sürelerde emeklilik fırsatı sunabiliyor. SGK uzmanları merak edilen bu şartları açıkladı.
O KİŞİLER 10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİYOR!
SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor. Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir.
Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.