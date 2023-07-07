Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2023 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2023 11:36
    ABONE OL

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! Seyahatsever projesi 10 Temmuz'da başlıyor

    Öğrenci yurtları bu yıl da gençlere ‘bedava tatil’ için kapılarını açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Seyahatsever projesine 18-30 yaş arasındaki tüm gençler başvurabilecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Seyahatsever projesinin detayları belli oldu!

    Geçen sene yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever projesinin bu sene 10 Temmuz Pazartesi günü başlıayacak. Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.

    SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?
    Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor. Projeden yararlanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olmaları gerekiyor. Yaz boyu ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmayacak.

    325 BİN GENÇ YARARLANDI
    Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Bakanlık personeli ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. İlk olarak geçen sene başlatılan proje yoğun ilgi görmüş ve 325 bin genci misafir etmişti. Bu yaz hizmet verecek olan yurtlara 'seyahatsever.gsb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak.

        YURTLARLA İLGİLİ HUSUSLAR NELER?
        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan paylaşılan duyuruya göre; bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabilecek. Girişte TC kimlik kartının fotokopisi istenecek. Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olacak odanın boşaltılacağı gün de en fazla 13.00'e kadar çıkış yapılacak. Konaklama süresince yurtlarda kalan kişiler en erken saat 05.00'te yurttan çıkabilecek ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak. Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.

        YOĞUN TALEP BEKLENİYOR
        Gençlerin farklı şehirleri tanıması ve yaz tatilinin tadını çıkarması için eşsiz bir imkân sunan Seyahatsever projesine bu yaz da yüz binlerce gencin başvurması bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! Seyahatsever projesi 10 Temmuz'da başlıyor
            loading
            SON DAKİKA