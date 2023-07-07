Geçen sene yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever projesinin bu sene 10 Temmuz Pazartesi günü başlıayacak. Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.
SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?
Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor. Projeden yararlanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olmaları gerekiyor. Yaz boyu ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmayacak.
325 BİN GENÇ YARARLANDI
Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Bakanlık personeli ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. İlk olarak geçen sene başlatılan proje yoğun ilgi görmüş ve 325 bin genci misafir etmişti. Bu yaz hizmet verecek olan yurtlara 'seyahatsever.gsb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak.