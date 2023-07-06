Millet dayanışması paketi Meclis’te! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme

Asrın felaketi depremlerin yaralarının sarılması, şehirlerin yeniden inşası için ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek.
Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde 5 puanlık artışa gidildi.
İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK
Memur maaşlarını 22 bin TL'ye çıkaracak TBMM'ye sunulan torba yasaya göre, 2023 yılı için tüm araçlardan bir defaya mahsus olmak üzere iki katı MTV alınacak. Ek ödeme iki taksitle yapılacak. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna, ikinci taksit de kasım ayı sonuna kadar ödenecek.
Yeni tescil edilecek araçların ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtlar istatistiklerinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 26 milyon 937 bin 791'di. Deprem bölgesinde mücbir sebep ilan edilen yerlerde kayıt ve tescili olan taşıtlar ek motorlu taşıt vergisinden istisna tutulacak.