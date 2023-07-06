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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 08:31
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    • 07.07.2023 08:31
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    Erken emeklilik için gün sayana büyük jest! SGK'dan toplu para ödemesi için onay çıktı! 34.000 TL'ye kadar...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve henüz emekli aylığı bağlanmayan kişileri ilgilendiren önemli bir karar verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik nakit avans düzenlemesi yapma kararı aldı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabilecekler. Asgari ücret ise son yapılan artışla birlikte 11.402 TL olarak belirlendi.

    SGK toplu ödeme için onayı verdi!

    2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hayata geçirildi ve emeklilik kapısı bu kişiler için resmen açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT başvuruları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte maaşları geciken EYT'lilere yönelik sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.

    34.000 TL'YE ÇIKTI

    2018/38 Sayılı SGK Genelgesi ise bu düzenlemeyi kapsıyor. Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.

    Avans düzenlemesi EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.

        O KİŞİLER DİKKAT

        Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.

        34.206 TL'YE VARAN AVANS MÜJDESİ

        Avans miktarı her üç ay için bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor.

        3 asgari ücret 34.206 TL'ye denk geliyor.
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            Haberler Ekonomi Erken emeklilik için gün sayana büyük jest! SGK'dan toplu para ödemesi için onay çıktı! 34.000 TL'ye kadar...
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