Erken emeklilik için gün sayana büyük jest! SGK'dan toplu para ödemesi için onay çıktı! 34.000 TL'ye kadar...

2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hayata geçirildi ve emeklilik kapısı bu kişiler için resmen açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT başvuruları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte maaşları geciken EYT'lilere yönelik sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.
34.000 TL'YE ÇIKTI
2018/38 Sayılı SGK Genelgesi ise bu düzenlemeyi kapsıyor. Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.
Avans düzenlemesi EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.