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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 06:13
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    • 07.07.2023 06:13
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    7-8-9-10 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

    Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz ayının ilk haftalarında sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Temmuz ödemeleri bekleniyor. Peki, Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU, KAÇ LİRAYA YÜKSELDİ?

    Evde bakım maaşı zam oranı henüz belli olmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Evde bakım maaşı zam oranı da belli olacak.

    EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?

    Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu ay Evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi 7-8-9-10 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama
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