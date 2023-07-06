7-8-9-10 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Temmuz ödemeleri bekleniyor. Peki, Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI ZAM ORANI BELLİ OLDU MU, KAÇ LİRAYA YÜKSELDİ?
Evde bakım maaşı zam oranı henüz belli olmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Evde bakım maaşı zam oranı da belli olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu ay Evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.