7-8-9-10 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Temmuz ödemeleri bekleniyor. Peki, Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...