Türk Hava Yolları uçuruyor: Haziranda 7,7 milyon yolcu!

Toplam yolcu doluluk oranı 2022 Ocak-Haziran dönemine göre 5,9 puan artarak yüzde 81,5 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 81 oldu.

AKK, 2022 Ocak-Haziran döneminde 90,6 milyar, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 22 artarak 110,9 milyar olarak gerçekleşti.

Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'nin ilk 6 ayında 819,3 bin ton, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 8,4 azalışla 750,2 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin filosundaki uçak sayısı ise haziran itibarıyla 419'a yükseldi.