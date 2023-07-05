TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Teknisyenlerin maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Deneyim süresi, çalışılan firma, yapılan işin kapsamı gibi etkenler maaş düzeyini etkileyebilir. Genel bir bakış açısıyla teknisyen maaşlarının 2023 itibarıyla ortalama olarak 18.920 TL civarında olduğu söylenebilir.