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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 08:30
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    • 05.07.2023 08:30
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    Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük teknisyen maaşı kaç lira?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük teknisyen maaşı kaç lira? İşte merak edilenler!

    Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük teknisyen maaşı kaç lira?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük teknisyen maaşı kaç lira? İşte merak edilenler!

    TEKNİSYEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Teknisyenlerin maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Deneyim süresi, çalışılan firma, yapılan işin kapsamı gibi etkenler maaş düzeyini etkileyebilir. Genel bir bakış açısıyla teknisyen maaşlarının 2023 itibarıyla ortalama olarak 18.920 TL civarında olduğu söylenebilir.

    EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

        Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.
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        Haberler Ekonomi Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük teknisyen maaşı kaç lira?
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