Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2023 08:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2023 08:18
    ABONE OL

    Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam maaşı kaç lira oldu? Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Temmuz ayıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak yeni zamlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Memur maaşları, derece ve kıdem gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Her yılın ocak ve temmuz aylarında, maaşlara 6 aylık enflasyon verilerine göre zam yapılır. Peki, Temmuz 2023 döneminde vaiz, imam, müezzin ve din görevlilerinin maaşları ne kadar oldu? En düşük müezzin, vaiz, imam ve din görevlisi maaşı miktarı ne kadar arttı? İşte tüm bu merak edilen soruların kapsamlı yanıtları!

    Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam din görevlisi maaşı kaç lira oldu? İşte son gelişmeler!

    VAİZ İMAM DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    2023 Ocak ayı memur zammıyla imam-hatip emekli memur maaşları, 2023 Ocak ayında yapılan zammın etkisiyle 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi.

    Ayrıca vaiz maaşları da 2023 Ocak ayında gerçekleşen zamla birlikte arttı. Vaizlerin maaşları 10.647 TL'den 12 bin 400 TL'ye yükseldi.

        EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

        Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        370 milyar liralık borç yapılandırıldı
        Haberler Ekonomi Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam maaşı kaç lira oldu? Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
            loading
            SON DAKİKA