Tarihi rekor: Borsa zirveye uçarak endeks 6 bin puanı aştı!

Borsa İstanbul'da seçimlerin ardından başlayan ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamalarına ilişkin beklentilerle hızlanan yükseliş, dün de devam etti. Pazar günü 300 bin yolcu eşiğini aşarak rekor kıran Türk Hava Yolları'nın hisselerindeki sert yükselişin lokomotifliği üstlendiği borsada endeks dün 6.018 puana kadar çıktı.

26 Mayıs'ta 4.580 puan olan endekste, o tarihten bu yana yaşanan yükseliş yüzde 31'i aştı. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 1.5 trilyon lira artarak 6.5 trilyon lirayı geçti. Borsadaki yükselişin pimini ateşleyen Türk Hava Yolları oldu. Pazar günü tarihinde ilk defa 300 bin yolcu eşiğini geçerek 309 bin kişiye hizmet verip rekor kıran THY'nin hisseleri 211.9 lirayı gördü.