Tarihi rekor: Borsa zirveye uçarak endeks 6 bin puanı aştı!

Borsa İstanbul'da seçimlerin ardından başlayan ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamalarına ilişkin beklentilerle hızlanan yükseliş, dün de devam etti. Pazar günü 300 bin yolcu eşiğini aşarak rekor kıran Türk Hava Yolları'nın hisselerindeki sert yükselişin lokomotifliği üstlendiği borsada endeks dün 6.018 puana kadar çıktı.
26 Mayıs'ta 4.580 puan olan endekste, o tarihten bu yana yaşanan yükseliş yüzde 31'i aştı. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 1.5 trilyon lira artarak 6.5 trilyon lirayı geçti. Borsadaki yükselişin pimini ateşleyen Türk Hava Yolları oldu. Pazar günü tarihinde ilk defa 300 bin yolcu eşiğini geçerek 309 bin kişiye hizmet verip rekor kıran THY'nin hisseleri 211.9 lirayı gördü.
YERLİ PORTFÖYÜ ZİRVEDE
Borsada yerli yatırımcının hisse senedi portföyü Haziran sonunda zirveye ulaştı. Yerli yatırımcıların Mayıs'ta 1.7 trilyon lira olan hisse senedi portföyü büyüklüğü, Haziran'da 1.9 trilyonun üzerine çıktı. Aynı ay yabancının da hisse portföyünün 644.5 milyar liradan 783.4 milyar liraya ulaştığı dikkat çekti. Yerli yatırımcıların portföyü son 1 yılda yüzde 155 büyürken, yabancı portföyündeki artış yüzde 109 olarak gerçekleşti.
YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDİYOR
Yeni ekonomi yönetiminin normalleşme ve sadeleşme adımları çerçevesinde attığı adımlar, yabancı yatırımcıların da rotayı Borsa İstanbul'a çevirmesini sağladı. 2-9 Haziran haftasında 261.8 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, 9-16 Haziran haftasında da 313.4 milyon dolarlık yeni pozisyon açtı. Böylece yabancı yatırımcılar sadece 2 haftada 575.2 milyon dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldu.
Oktay ÖZDABAKOĞLU