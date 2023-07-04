İstanbul Havalimanı'ndan tatilin son gününde yeni rekor!

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında bin 642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti.

Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı. İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı. Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.





NOTERDEN KONUT SATIŞLARI BAŞLIYOR

Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri bugünden itibaren tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra ek bir noter ücreti ödenerek noterlerce de yapılabilecek. Başvuruların, e-Devlet sistemindeki Türkiye Noterler Birliği'nin 'erandevu/ başvuru' uygulaması üzerinden alınacağı uygulamada, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak şekilde hizmet bedeli de ayrıca alınacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti. Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini kaydetmişti.