İstanbul Havalimanı'ndan tatilin son gününde yeni rekor!

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında bin 642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti.
Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı. İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı. Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.
NOTERDEN KONUT SATIŞLARI BAŞLIYOR
Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri bugünden itibaren tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra ek bir noter ücreti ödenerek noterlerce de yapılabilecek. Başvuruların, e-Devlet sistemindeki Türkiye Noterler Birliği'nin 'erandevu/ başvuru' uygulaması üzerinden alınacağı uygulamada, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak şekilde hizmet bedeli de ayrıca alınacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti. Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini kaydetmişti.
20 AYIN EN DÜŞÜK DIŞ TİCARET AÇIĞI
Küresel ekonomideki zayıf seyir ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle ihracat Haziran'da, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10.5 azalarak 20.9 milyar dolara gerilemesine rağmen, yılın ilk 5 ayındaki aylık ortalama ihracatın üzerine çıktı. İthalat yüzde 16.8 azalarak 26.3 milyar dolar ile 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. İthalatta yaşanan azalışta, takvim dışında enerji ithalatındaki düşüş etkili olurken, Haziran'da toplam enerji ithalatı yüzde 45.3 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatındaki düşüşte enerji fiyatlarının gerilemesi de etkili oldu. 2023'ün ilk yarısında 6 aylık ithalat 184.8 milyar dolar hesaplandı. Haziran'da dış ticaret açığı yüzde 34.5 azalarak 5.4 milyar dolarla 20 ayın dibine geriledi.
'HEDEFE ULAŞACAĞIZ'
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 12 aylık ihracatın 251.9 milyar dolara ulaştığını belirterek, şöyle konuştu: "265 milyar dolarlık hedefi yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belli dönemlerde takvim etkisini hissetsek de büyük resme baktığımızda hedefe adım adım yaklaşıyoruz."
SİBER TEHLİKE!
KASPERSKY KOBİ'lere Yönelik Tehditler Raporu'na göre, yasal iş uygulamaları şeklinde gizlenmiş kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen yazılımlarla karşılaşan KOBİ çalışanlarının sayısı yıldan yıla neredeyse sabit kalırken, siber suçluların bu işletmelere sızma çabalarında ise ısrarcı olduğu görüldü. Rapor, ilk 5 ayda KOBİ'leri hedef alan kötü amaçlı dosyaların toplam tespit sayısının 764 bin 15'e ulaştığını ortaya koydu. Sistem açıklarının istismarı, tüm tespitlerin yüzde 63'ünü (483 bin 980) oluşturarak KOBİ'lere yönelik en yaygın tehdidi oluşturdu. Kimlik avı ve dolandırıcılık tehditleri de KOBİ'ler için önemli bir risk oluşturuyor.
BUNLARA DİKKAT!
KASPERSKY işletmelerin korunması için şu önerilerde bulundu:
-Personelinize temel siber güvenlik hijyeni eğitimi verin.
-Kimlik avı e-postalarını nasıl ayırt edeceklerini bildiklerinden emin olmak için simüle edilmiş bir kimlik avı saldırısı düzenleyin.
-E-posta kutuları, paylaşılan klasörler ve çevrimiçi belgeler dahil olmak üzere kurumsal varlıklara erişim için bir politika oluşturun. Bunu güncel tutun ve bir çalışan işini yapmak için artık gereken ayrıntılara ihtiyaç duymadığında veya şirketten ayrıldığında erişimi kaldırın.
-Acil durumlarda kurumsal bilgilerin güvende kalmasını sağlamak için temel verilerin düzenli yedeklerini alın.
E-TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
TOBB öncülüğünde e-ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağını artırmak ve KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine katkıda bulanmak için uzmanlık eğitimleri başlayacak. Birliğin koordinasyonunda, Trendyol, Yemeksepeti, Amazon Türkiye başta olmak üzere, Ideasoft, Ticimax, Hipotenüs, Askon Design Center ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (TOBB ETÜ SEM) işbirliğiyle 1 yılda 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Eğitimler 17 Temmuz'da çevrim içi platformda başlayacak. e-Ticarette Uzmanlık Eğitimi Projesi, bu sektörde nitelikli insan kaynağının artırılmasını, KOBİ'lerin dijitalleşerek e-ticarete başlamasını sağlayacak. Proje aynı zamanda, kişi veya işletmelerin satış kabiliyetinin ve hacminin artırılmasını destekleyecek.