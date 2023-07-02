Bakanlık devreye giriyor: Fahiş aidatlara fren!

Son dönemde yükselen site aidatları asgari ücret zammı ile yeniden gündeme geldi. Asgari ücret zammının ardından site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı haksız artışların peşine düşerken fahiş zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.
Bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Son dönemde kâr amacı güden şirketler gibi yönetilmeye başlanan siteler rant kapısı olmaya başladı. Milyonlarca lirayı yöneten site başkanları keyfi kararlarla aidatların artmasına neden oluyor.
Sadece İstanbul'da değil ülkenin her bir şehrinde benzer sorunlar yaşanıyor. Bakanlık ise yeniden harekete geçti. Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak. İki yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek.. Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi. Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.
İTİRAZ HAKKI VAR
Kat malikinin harcamalara itiraz etme hakkı da bulunuyor. Bunun için harcamaları inceleyip itirazlarını genel kurul divan toplantısında tutanağa işlenmesi gerekiyor.