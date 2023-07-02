Bakanlık devreye giriyor: Fahiş aidatlara fren!





EN YÜKSEK ŞİŞLİ

İstanbul'da site aidatlarının en yüksek seyrettiği bölgeler ise, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş ve Beylikdüzü oldu. Birçok sitede bulunan havuzlar da ekstra maliyete neden oluyor. Öyle ki aidatların ciddi bir kısmı havuz bakımlarından kaynaklanıyor. Hamam, sauna, yapay gölet, şelale gibi tesisler varsa bunlar da aidatları katlıyor.

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