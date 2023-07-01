Bak şu 'iş'e! İK yöneticileri adaylarda en çok aradıkları özellikleri açıkladı...

Sektör bazında değişkenlik göstermekle birlikte diplomanın prestiji yerini; yetkinlik, beceri ve doğuştan gelen bazı sosyal yeteneklere, araştırmacılık gibi kişisel yeteneklere bırakmaya başladı. İnsan kaynakları sektöründe son 10 yılda işe alım sürecinde aranan kriterler belirgin biçimde değişti. Artık en iyi okullardan mezun olup diploma almak şirketler için yeterli değil. Üniversite döneminde yapılan sosyal faaliyetler dahi, dikkate değer olarak görülüyor. Aynı anda birden fazla konuda bilgi ve beceri sahibi olmanın en önemli kriterler arasında yer aldığı günümüz iş dünyasında, adayın kendini nasıl geliştirdiği ve ne tür eğitimlere katıldığı da takip ediliyor. (Ürün DİRİER)
ENTELEKTÜEL BİRİKİM AYIRT EDİCİ BİR KRİTER
Özlem Bağdatlı/TSKB Genel Müdür Yardımcısı: Diploma kadar teknik bilgi ve beceri setinin çeşitliliği, farklı projelerde yer almanın ve güncel teknolojileri kullanabilmenin getirdiği tecrübe de işe alımlarda belirleyici bir rol oynuyor. Adayların çalıştıkları alanda entelektüel birikimlerini artırmış olmaları da ayırt edici bir kriter.
KATILDIKLARI PROJELER ÖNEMLİ HALE GELDİ
Nazlı Tlabar Güler/ Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı: Adayların öğrenme çevikliği ve değişime adapte olması önemli hale geldi. Gelişim ve değişim motivasyonu, iletişim becerileri, esneklik, ifade gücü, mentörlük becerileri, kültürel uyum, adayın katıldığı kurslar ve yer aldığı projeler, diplomanın yerini tutacak beceriler arasında yer alıyor.