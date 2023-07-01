Bak şu 'iş'e! İK yöneticileri adaylarda en çok aradıkları özellikleri açıkladı...





DERSLERİ DIŞINDA NELER YAPTIĞI ÇOK DAHA BELİRLEYİCİ

Desa CEO'su Burak Çelet: Adayın hangi üniversiteden mezun olduğundan ziyade o eğitim kurumundayken dersleri dışında neler yaptığı, bizim için çok daha belirleyici oluyor. Okulun yanı sıra bir çalışma deneyimi var mı, kendi harçlığını kazanmış mı, herhangi bir organizasyonda sorumluluk almış mı gibi faktörler özellikle yeni mezunları değerlendirirken belirleyici kriter oluyor.