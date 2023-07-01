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    Bak şu 'iş'e! İK yöneticileri adaylarda en çok aradıkları özellikleri açıkladı...

    Artık işe alımlarda diploma tek başına yeterli değil. Adayın kendine kattığı yetenek ve eğitimlere de bakılıyor. İK yöneticileri adaylarda en çok aradıkları özellikleri açıkladı...

    Bak şu ’iş’e

    Sektör bazında değişkenlik göstermekle birlikte diplomanın prestiji yerini; yetkinlik, beceri ve doğuştan gelen bazı sosyal yeteneklere, araştırmacılık gibi kişisel yeteneklere bırakmaya başladı. İnsan kaynakları sektöründe son 10 yılda işe alım sürecinde aranan kriterler belirgin biçimde değişti. Artık en iyi okullardan mezun olup diploma almak şirketler için yeterli değil. Üniversite döneminde yapılan sosyal faaliyetler dahi, dikkate değer olarak görülüyor. Aynı anda birden fazla konuda bilgi ve beceri sahibi olmanın en önemli kriterler arasında yer aldığı günümüz iş dünyasında, adayın kendini nasıl geliştirdiği ve ne tür eğitimlere katıldığı da takip ediliyor. (Ürün DİRİER)

    ENTELEKTÜEL BİRİKİM AYIRT EDİCİ BİR KRİTER
    Özlem Bağdatlı/TSKB Genel Müdür Yardımcısı: Diploma kadar teknik bilgi ve beceri setinin çeşitliliği, farklı projelerde yer almanın ve güncel teknolojileri kullanabilmenin getirdiği tecrübe de işe alımlarda belirleyici bir rol oynuyor. Adayların çalıştıkları alanda entelektüel birikimlerini artırmış olmaları da ayırt edici bir kriter.



    KATILDIKLARI PROJELER ÖNEMLİ HALE GELDİ
    Nazlı Tlabar Güler/ Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı: Adayların öğrenme çevikliği ve değişime adapte olması önemli hale geldi. Gelişim ve değişim motivasyonu, iletişim becerileri, esneklik, ifade gücü, mentörlük becerileri, kültürel uyum, adayın katıldığı kurslar ve yer aldığı projeler, diplomanın yerini tutacak beceriler arasında yer alıyor.



        İLETİŞİM BECERİSİNE ODAKLANILIYOR
        Ayça Kut/Akçansa İK Genel Müdür Yardımcısı: Adayların diplomalarının yanı sıra iş dünyasında gerekli olan ve şirketin hedefleriyle uyumlu olan yetkinliklere, problem çözme yeteneğine ve iletişim becerisine de odaklanılıyor. Deneyim, stajlar, sertifikalar, projeler ve kişisel potansiyeline ulaşmak için uğraşlar gibi faktörler de adayların işe uyumunu ve performans potansiyelini değiştirmemizi sağlıyor.



        DERSLERİ DIŞINDA NELER YAPTIĞI ÇOK DAHA BELİRLEYİCİ
        Desa CEO'su Burak Çelet: Adayın hangi üniversiteden mezun olduğundan ziyade o eğitim kurumundayken dersleri dışında neler yaptığı, bizim için çok daha belirleyici oluyor. Okulun yanı sıra bir çalışma deneyimi var mı, kendi harçlığını kazanmış mı, herhangi bir organizasyonda sorumluluk almış mı gibi faktörler özellikle yeni mezunları değerlendirirken belirleyici kriter oluyor.

        DRONE KULLANMA GİBİ BAŞLIKLAR ÇIKTI
        Hale Ökmen Ataklı/ Alternatifbank İK'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Potansiyel ve yetenekler bizim için çok kıymetli. Yurt dışında aday CV'lerinde, iyi derece drone kullanabilir gibi başlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bir drone'u kullanmanın teknik özellikleri olsa da aynı zamanda bireyin detaya bakışı, bütüne bakma isteğini de bize gösteriyor.



            MÜLAKATLARDA GÖSTERİLEN PERFORMANSLARA BAKIYORUZ
            Şennur Kuru/Kibar Holding İK'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bizim açımızdan diploma ile birlikte deneyim, kültüre uyum ve teknik bilgi beceri ön plana çıkmakta. Bu nedenle K-Team ve K-Start süreçlerimizde okudukları üniversite bilgisinden çok bölümlere, süreç boyunca yapılan aşamalardaki başarılara ve mülakatlardaki performanslara bakıyoruz.


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            Haberler Ekonomi Bak şu 'iş'e! İK yöneticileri adaylarda en çok aradıkları özellikleri açıkladı...
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