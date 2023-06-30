Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Surumu (ESK) tarafından satın alınacak





YENİ MİLLET BAHÇELERİ GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 151 millet bahçesinin hizmete açıldığını, 44 millet bahçesinin ise inşasının tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini duyurdu. 2018'den bu yana 17 milyon 45 bin 538 metrekare alanı kapsayan 151 adet millet bahçesinin hizmete sunulduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılmasını hedeflerken, bu hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2028'e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 millet bahçesi olarak güncellendi. Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde, şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımı tamamlanıp 151'inin açılışı yapıldı. 44 millet bahçesi ise açılışa hazır hale getirildi." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz" dedi.



FED'DEN STRES TESTİ

ABD Merkez Bankası (Fed); JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın aralarında bulunduğu 23 büyük ABD bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı. Fed, stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hanehalkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini bildirdi.



HALK ELİYLE YERLİ SIĞIR ISLAHI BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvansal üretimin korunması için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda, yerli sığır ıslahı ilk kez halk eliyle yapılacak. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Ankara'da Yerli Kara sığırlarında başlatılacak. Projedeki anaç sığır başına 2 bin, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise bin 500 lira destekleme Mehmet Özhaseki ödemesi yapılacak.

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