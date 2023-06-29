6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI! TÜİK enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekliler haziran ayı enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Peki, 6 aylık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranının 5 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.
ENFLASYONDA SON DURUM NEDİR?
En son mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. En son açıklanan verilere göre aylık enflasyon 0,04 olarak açıklanırken yıllık enflasyon 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.