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    • Ekonomi
    • 29.06.2023 21:59
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    • 29.06.2023 21:59
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    6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI! TÜİK enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

    6 aylık enflasyon oranı için nefesler tutuldu. Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Memur ve emekli zam oranı için son veri olacak olan Haziran ayı enflasyonu için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, Haziran 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

    Memur ve emekliler haziran ayı enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Peki, 6 aylık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranının 5 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

    ENFLASYONDA SON DURUM NEDİR?

    En son mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. En son açıklanan verilere göre aylık enflasyon 0,04 olarak açıklanırken yıllık enflasyon 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

        TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI! TÜİK enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?
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