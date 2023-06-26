Serinlemek için plajlara koşan İstanbullulardan şikayet yağdı! Plaj ücretleri pes dedirtti

İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor.

İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli tesisler de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor. Tesislerin büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görülüyor. Kimi plajların ücretleri ise tatil bölgelerini aratmıyor. Vatandaş bu fiyatlardan şikayet ediyor.

BAYRAMDA HAFTA SONU RAKAMI

Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 ile 350 lira arasında bulunuyor. Şile'de birçok tesiste hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400, hafta sonu 300-400 lira arasında değişirken; Silivri'de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300, Heybeliada'da hafta içi 300-480, hafta sonu 400-560 lira aralığını buldu. Birçok işletmenin Kurban Bayramı'nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi.