Serinlemek için plajlara koşan İstanbullulardan şikayet yağdı! Plaj ücretleri pes dedirtti

İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor.
İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli tesisler de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor. Tesislerin büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görülüyor. Kimi plajların ücretleri ise tatil bölgelerini aratmıyor. Vatandaş bu fiyatlardan şikayet ediyor.
BAYRAMDA HAFTA SONU RAKAMI
Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 ile 350 lira arasında bulunuyor. Şile'de birçok tesiste hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400, hafta sonu 300-400 lira arasında değişirken; Silivri'de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300, Heybeliada'da hafta içi 300-480, hafta sonu 400-560 lira aralığını buldu. Birçok işletmenin Kurban Bayramı'nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi.
ÜCRETSİZ TESİS TALEBİ
Büyükada'da da plaj ücretleri hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 lira aralığında bulunuyor. Ada sakinleri, ücretsiz bir plaj bulunmamasından dert yanarken, BELTUR plajında hafta içi 200, hafta sonu ise 300 lira fiyat belirlendiği görüldü. Fiyata tekne ile ulaşım, şezlong ve şemsiyenin dahil olduğu belirtilirken; Adakart'ı bulunanlara, 7-12 yaş arasındakilere, öğrenci, gazi ve şehit yakınlarına indirim uygulandığı, 0-7 yaş arasındakilerin ise girişlerinin ücretsiz olduğu öğrenildi.
AİLECE GİRİŞ 800 LİRA
Büyükada'ya denize girmek için gelen 4 kişilik aileden Selen Şekerci, "Şezlong ve Bostancı'ya vapur ücreti 200 lira belirlenmiş, bence çok pahalı. Adada otobüs ücreti kişi başı 33 liraydı, yaklaşık 150 civarı da o yaptı. 4 kişilik bir aileyiz, 800 lira istendi" dedi. Büyükada'da yaşadığını belirten Yasemin Eren ise "Burada ciddi bir taksi ve otobüs problemi var" dedi.
İSTANBUL'UN PLAJ TARİFESİ HAFTA SONU ARTIYOR
-SARIYER: 150-350 TL
-ŞİLE: Hafta içi 150-400, hafta sonu 300-400 TL
-SİLİVRİ: 250-300 TL
-BÜYÜKADA: Hafta içi 150-300, hafta sonu 150-450 TL
-HEYBELİADA: Hafta içi 300-480, hafta sonu 400-560 TL