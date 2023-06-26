Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1.6 milyon çocuğa okul desteği!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal yardım, eğitim vizyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerin 1.6 milyon çocuğuna okul kapısı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği Şartlı Eğitim Desteği'yle 1.6 milyon öğrenci okula döndü.
Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi her aileyi koruma kalkanı içerisine alan Bakanlık, çocuğunu okula göndermekte zorlanan ailelere destek sağlıyor. Başkan Erdoğan'ın sosyal yardımlarda çizdiği yoldan ilerleyen Bakanlık, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların eğitim masraflarını karşılayarak eğitimden uzak kalmamalarını hedefliyor.
Sağlanan destekte çocuğun okul dönemi içerisinde 4 günden fazla devamsızlık hakkı yapmaması şartı aranıyor. Çocuk başına ödenen destek varsa annenin, yoksa babanın hesabına aktarılıyor. Destekle, çocukların okul kırtasiye masrafları karşılanarak eğitimlerini sürdürmeleri amaçlanıyor. Bu destekle okula dönen öğrenciler, Ocak-Nisan 2023 döneminde toplam 582 milyon liralık ödeme aldı.
SAĞLIK YARDIMI DA VAR
İlköğretimde erkek öğrenciler için aylık 90, kız öğrenciler için 100, ortaöğretimde erkek öğrenci için aylık 130, kız öğrenci için 150 lira ödeme yapılıyor. Bakanlık, ayrıca Şartlı Sağlık Yardımı'yla da 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, sağlık kontrollerinin yapılması kaydıyla nakdi destekte bulunuyor.
Rana BÜYÜKTAŞ