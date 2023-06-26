Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1.6 milyon çocuğa okul desteği!

SAĞLIK YARDIMI DA VAR

İlköğretimde erkek öğrenciler için aylık 90, kız öğrenciler için 100, ortaöğretimde erkek öğrenci için aylık 130, kız öğrenci için 150 lira ödeme yapılıyor. Bakanlık, ayrıca Şartlı Sağlık Yardımı'yla da 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, sağlık kontrollerinin yapılması kaydıyla nakdi destekte bulunuyor.

Rana BÜYÜKTAŞ

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