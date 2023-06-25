Yollar akıllı hale geliyor! Oto yollar akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak...





338 İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yapımına başlanan 338 geçici iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini bildirdi. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli Mehmet Özhaseki olsun." ifadelerini kullandı.



KADIN BALIKÇIYA 4.1 MİLYON LİRA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi kapsamında bu yıl 721 kadın balıkçı gemisi sahibine 4,1 milyon lira ödeme yapıldı. Bu yıl ki desteklemelerde ilk defa balıkçı gemisi sahibi veya ortağı kadınlara yüzde 25 daha fazla ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda 55 ilden toplam 15 bin 242 destek ödemesi yapılan küçük ölçekli balıkçıdan 721'ini kadın balıkçılar oluşturdu. Bakanlık bu kadın balıkçılara 4,1 milyon lira ödedi.



ELEKTRİĞE ZAM YAPILMAYACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablosunda değişiklik yapılmadı. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş oldu. Ayrıca ilk kademe ticarethane abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş olarak belirlendi.