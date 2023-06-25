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    Yollar akıllı hale geliyor! Oto yollar akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak...

    Türkiye’nin dört bir yanındaki oto yollar akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak. İşte sizler için deerlediğimiz 25 Haziran tarihli ekonomi haberleri...

    Yollar konuşacak!

    Türkiye, son 21 yılda ülke genelinde yapılan bölünmüş yollar ile rahat ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşurken, şimdi ikinci aşama olarak ise bu yolların akıllı ulaşım sistemleri ile donatılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın hemen ardından 5 Temmuz'da Türksat tarafından 5 bin 911 kilometre alanı kapsayacak fiber optik kablo haberleşmesi tesisi için ihale düzenlenecek. Akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik alanda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru kurulacak. Antalya Gazipaşa, Sandıklı, Tekirova arasındaki 505 kilometrelik sahada akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek.

    Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçecek K-AUS ile araçların birbiriyle, karayolu altyapısıyla ve diğer yol kullanıcılarıyla haberleşmesi sağlanacak. Örneğin sistem herhangi bir aracın radyo frekansına erişim sağlayarak, kırmızı ışık uyarısı yapacak ve "Yeşil ışıkta geçmek için hızınızı 35 kilometreye düşürerek seyrediniz" uyarısında bulunabilecek. Yol güzergahında yol çalışması uyarıları, yeşil ışık optimum hız tavsiyesi, yavaş veya duran araç uyarısı, acil durum aracı (ambulans, polis) yaklaşıyor uyarısı, araç içi trafik işaretleri, hava durumu uyarısı verecek. Akıllı ulaşım sistemlerinde sinyalizasyon sistemleri olarak trafik uyarmalı, koordineli, yaya uyarmalı protokoller yer alacak. (Barış ŞİMŞEK)


    İHRACATTA TARIHI REKOR
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın Cuma günü günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu." ifadesini kullandı. Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin (Ağustosta 1 milyar 940 milyon dolar) aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi.



        İŞÇİYE GÜNDE 447 LİRA
        Asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Kararda, yapılan 3 toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin ise Temmuz- Aralık 2023 döneminde 500 lira olarak sürdürülmesi kararına işaret edildi.



        BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI
        Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,96 kazançla 5.582,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.152,81 puanı, en yüksek 5.593,99 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,76 ile Mavi Giyim ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Bu iki şirketi yüzde 12,52 ile İzmir Demir Çelik izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,84 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,73 ile Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 5,96 ile Yayla Gıda şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,37 artışla 1.554 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 kazançla 10.410 liraya yükseldi.



        EVİNİ YENİLE YARISI DEVLETTEN
        Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. İsteyen yıkılan evinin yerine yeniden ev yapabilecek. Devlet bunun için yüzde 40-50'si hibe uygun faizli ve vadeli kredi olanağı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimi ile ilgili yeni projeler tartışıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Depremde evi yıkılan vatandaşa iki seçenek sunulacak. TOKİ'nin rezerv alanlarına yapacağı deprem konutlarının yanı sıra vatandaşın yıkılan evinin bulunduğu yere de konut yapmasına izin verecek. Depremzede ya TOKİ ya da kendi arsasına yapılacak evle ilgili tercihte bulunacak. Yıkılan evin yerine yeniden ev yapmak isteniyorsa, apartman malikleri ortak karar alacak. Karar sonrası gerekli başvurular yapılacak. Devlet, yerinde dönüşümde yapılacak evin maliyetinin yüzde 40 ya da 50'sini karşılayacak. Bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kalan bölüm için uygun faiz ve vadeli kredi kullandırılacak. (Zübeyde YALÇIN)



            338 İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yapımına başlanan 338 geçici iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini bildirdi. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli Mehmet Özhaseki olsun." ifadelerini kullandı.


            KADIN BALIKÇIYA 4.1 MİLYON LİRA
            Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi kapsamında bu yıl 721 kadın balıkçı gemisi sahibine 4,1 milyon lira ödeme yapıldı. Bu yıl ki desteklemelerde ilk defa balıkçı gemisi sahibi veya ortağı kadınlara yüzde 25 daha fazla ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda 55 ilden toplam 15 bin 242 destek ödemesi yapılan küçük ölçekli balıkçıdan 721'ini kadın balıkçılar oluşturdu. Bakanlık bu kadın balıkçılara 4,1 milyon lira ödedi.


            ELEKTRİĞE ZAM YAPILMAYACAK
            Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablosunda değişiklik yapılmadı. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş oldu. Ayrıca ilk kademe ticarethane abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş olarak belirlendi.

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            Haberler Ekonomi Yollar akıllı hale geliyor! Oto yollar akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak...
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