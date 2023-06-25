Yollar akıllı hale geliyor! Oto yollar akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak...

Türkiye, son 21 yılda ülke genelinde yapılan bölünmüş yollar ile rahat ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşurken, şimdi ikinci aşama olarak ise bu yolların akıllı ulaşım sistemleri ile donatılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın hemen ardından 5 Temmuz'da Türksat tarafından 5 bin 911 kilometre alanı kapsayacak fiber optik kablo haberleşmesi tesisi için ihale düzenlenecek. Akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik alanda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru kurulacak. Antalya Gazipaşa, Sandıklı, Tekirova arasındaki 505 kilometrelik sahada akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek.
Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçecek K-AUS ile araçların birbiriyle, karayolu altyapısıyla ve diğer yol kullanıcılarıyla haberleşmesi sağlanacak. Örneğin sistem herhangi bir aracın radyo frekansına erişim sağlayarak, kırmızı ışık uyarısı yapacak ve "Yeşil ışıkta geçmek için hızınızı 35 kilometreye düşürerek seyrediniz" uyarısında bulunabilecek. Yol güzergahında yol çalışması uyarıları, yeşil ışık optimum hız tavsiyesi, yavaş veya duran araç uyarısı, acil durum aracı (ambulans, polis) yaklaşıyor uyarısı, araç içi trafik işaretleri, hava durumu uyarısı verecek. Akıllı ulaşım sistemlerinde sinyalizasyon sistemleri olarak trafik uyarmalı, koordineli, yaya uyarmalı protokoller yer alacak. (Barış ŞİMŞEK)
İHRACATTA TARIHI REKOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın Cuma günü günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu." ifadesini kullandı. Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin (Ağustosta 1 milyar 940 milyon dolar) aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi.