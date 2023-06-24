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    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan konuştu: Enflasyonla mücadele ve istikrar vurgusu

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, önceki günkü faiz artırım kararından sonra dün Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların yöneticileriyle İstanbul Finans Merkezi'nde bir araya geldi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Bankacılarla buluştu

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, önceki günkü faiz artırım kararının ardından dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bulunun Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

    Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim" diye konuştu. Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.



    ŞİMŞEK: HEDEFLERE ULAŞMADA KARARLIYIZ
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Hedeflere ulaşmada kararlıyız" dedi. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak yönetilecektir" ifadesini kullandı.

    THY REKOR KIRDI
    Bayram tatili başlarken, Türk Hava Yolları (THY) dün yaptığı bin 664 sefer ve 285 bin 877 yolcuyla uçuş ve yolcu rekoru kırdı. Şirket 23 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında iç ve dış hat olmak üzere toplam 204 ek sefer düzenleyecek. Bunun 198'i İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşecek. Yüzde 88 doluluk oranını yakalayacak olan THY'nin yurt içinde en çok tercih edilen uçuş noktası Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman, yurt dışında ise Kıbrıs oldu.

    5 AYDA 15 MİLYON TURİST
    Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 15 milyon 593 bin 489'a ulaştı. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine kıyasla turist sayısındaki artış yüzde 23.65'i gördü. Ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini ise yabancı turistler oluşturdu. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110.12 arttı.



        CANİK'TEN IDEF'23 HAZIRLIĞI
        CANİK, en yeni ürünlerini sergileyeceği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 için gün sayıyor. IDEF'23'te, CANiK tarafından üretilen CANiK M3 ilk defa görücüye çıkacak.

        CANİK Genel Müdürü Utku Aral, "Heyecanla beklediğimiz IDEF'te yeni ürünlerimiz ve vizyon projemiz CANiK ACADEMY ile ilgili önemli gelişmeleri paylaşacağız" dedi.



        21 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
        İlk kez Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde enerji faturalarının asgari ücret içerisindeki payı tek hanelere düşerken, Bakan Albayrak'ın yazdığı 'Milli Enerji ve Maden Politikası' reçetesi ile enerji faturaları tarihi düşüş gösterdi. Asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının ardından, doğalgaz ve elektriğin tüketim maliyetleri, asgari ücretin içindeki payı bakımından 21 yılın en düşük seviyesine indi.

        Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük gaz 42,1 liraydı. 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı yüzde 25.6 olmuştu. 2016'da Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye gerilerken, asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlendiği Temmuz ayı itibarıyla, 100 metreküp gazın asgari ücret içindeki payı 616,4 lirayla yüzde 5.4'e inecek.
        Barış ŞİMŞEK



            ÇİFTÇİLERE 3.4 MİLYAR TL ÖDEME
            Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon lira tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon lira tutarındaki yaş çay alım bedelinin çiftçilerin hesaplarına dün itibarıyla aktarıldığını duyurdu. Çay budama tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon, süt desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin, küçük ölçekli balıkçılık desteği kapsamında 69 milyon 714 bin, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 30.6 milyon, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 27.4 milyon, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 13.8 milyon, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 9.5 milyon, mazot gübre desteği kapsamında 880 bin lira verildi.



            GÜBRE VE SUDAN TASARRUF TAMAMEN
            Türk mühendisleri tarafındangeliştirilen ve 4 yıldır AR-GE çalışmaları devam eden Spil Karası ve Trakya İlkeren erkenci tür üzümlerinde seradaki sezonun ilk hasadı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Yılda iki kez hasat alma özelliğinin yanında su ve gübre tasarrufuyla da dikkat çeken üzümler topraksız tarımla serada yetiştirilirken, hava olaylarına karşı da korunmuş oluyor. İlk hasat törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ve mühendisler katıldı.



            YENİ İHRACAT ROTASI JAPONYA
            Her geçen yıl ihracat pazarını geliştiren Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) yeni rotası 'Japonya' oldu. İtalya, Hollanda, Almanya, Fransa, Libya, Kanada ve Çin başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye fındık ve fındıklı ürün satışı gerçekleştiren FİSKOBİRLİK, yeni girişimler sayesinde Japonya'ya bu ay içinde ilk kez 4.5 ton dış satım yaparak 3 milyon lira gelir elde etti.

            Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına ağırlık vermeyi planlayan Birlik, 2023 ihracat gelirinin 200 milyon lira olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Son durağımız Japonya oldu. Bu ülkeye FİSKOBİRLİK'in yakın zamanda bir satışı oldu. Çoğunluğunu da katma değerli fındık mamulleri oluşturuyor. Başlangıç olması açısından bu ihracatı önemli buluyorum. Bundan sonra da Japonya'nın bulunduğu coğrafyadaki bütün ülkeler hedefimiz olacak" diye konuştu.

            YERLİ TOHUMLA REKOLTE BÜYÜDÜ
            İzmir'de Efe, Kayra ve Meltem adlı yerli buğday tohumları rekolteye olumlu yansıdı. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Buca'da yerli buğday tohumunun dikildiği alanda hasat töreni düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Geçen yıl ilimizde 240 bin dönüme yakın alanda 93 bin ton buğday üretimi gerçekleşmişti. Bu sene hem üretim alanımızda hem üretim miktarımızda artış var" dedi.

            KARAYEMİŞ İÇİN 'TÜR' ÇALIŞMASI
            Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü'nce (FAE), karayemişin geçmiş yıllarda koruma altına alınan türlerine ilave olarak farklı genetik özelliklere sahip yeni türlerinin de tespit edilerek gen bahçesine aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı. FAE Müdürü Aysun Akar, aynı zamanda ürünün pazar değerini de artırma yönünde çalışma yapacaklarını söyledi.

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