Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan konuştu: Enflasyonla mücadele ve istikrar vurgusu





YENİ İHRACAT ROTASI JAPONYA

Her geçen yıl ihracat pazarını geliştiren Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) yeni rotası 'Japonya' oldu. İtalya, Hollanda, Almanya, Fransa, Libya, Kanada ve Çin başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye fındık ve fındıklı ürün satışı gerçekleştiren FİSKOBİRLİK, yeni girişimler sayesinde Japonya'ya bu ay içinde ilk kez 4.5 ton dış satım yaparak 3 milyon lira gelir elde etti.

Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına ağırlık vermeyi planlayan Birlik, 2023 ihracat gelirinin 200 milyon lira olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Son durağımız Japonya oldu. Bu ülkeye FİSKOBİRLİK'in yakın zamanda bir satışı oldu. Çoğunluğunu da katma değerli fındık mamulleri oluşturuyor. Başlangıç olması açısından bu ihracatı önemli buluyorum. Bundan sonra da Japonya'nın bulunduğu coğrafyadaki bütün ülkeler hedefimiz olacak" diye konuştu.



YERLİ TOHUMLA REKOLTE BÜYÜDÜ

İzmir'de Efe, Kayra ve Meltem adlı yerli buğday tohumları rekolteye olumlu yansıdı. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Buca'da yerli buğday tohumunun dikildiği alanda hasat töreni düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Geçen yıl ilimizde 240 bin dönüme yakın alanda 93 bin ton buğday üretimi gerçekleşmişti. Bu sene hem üretim alanımızda hem üretim miktarımızda artış var" dedi.



KARAYEMİŞ İÇİN 'TÜR' ÇALIŞMASI

Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü'nce (FAE), karayemişin geçmiş yıllarda koruma altına alınan türlerine ilave olarak farklı genetik özelliklere sahip yeni türlerinin de tespit edilerek gen bahçesine aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı. FAE Müdürü Aysun Akar, aynı zamanda ürünün pazar değerini de artırma yönünde çalışma yapacaklarını söyledi.