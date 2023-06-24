Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan konuştu: Enflasyonla mücadele ve istikrar vurgusu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, önceki günkü faiz artırım kararının ardından dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bulunun Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşti.
Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim" diye konuştu. Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.
ŞİMŞEK: HEDEFLERE ULAŞMADA KARARLIYIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Hedeflere ulaşmada kararlıyız" dedi. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak yönetilecektir" ifadesini kullandı.
THY REKOR KIRDI
Bayram tatili başlarken, Türk Hava Yolları (THY) dün yaptığı bin 664 sefer ve 285 bin 877 yolcuyla uçuş ve yolcu rekoru kırdı. Şirket 23 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında iç ve dış hat olmak üzere toplam 204 ek sefer düzenleyecek. Bunun 198'i İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşecek. Yüzde 88 doluluk oranını yakalayacak olan THY'nin yurt içinde en çok tercih edilen uçuş noktası Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman, yurt dışında ise Kıbrıs oldu.
5 AYDA 15 MİLYON TURİST
Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 15 milyon 593 bin 489'a ulaştı. Geçen yılın ilk 5 aylık dönemine kıyasla turist sayısındaki artış yüzde 23.65'i gördü. Ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini ise yabancı turistler oluşturdu. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110.12 arttı.