Emekli Sandığı bayram ikramiyesi bugün yattı mı? 4C Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Memur emeklisi Tahsis numarası ile maaş sorgulama

Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Emekli maaşı ödemeleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylığı ödeme günleri SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için belirlenmişti. Peki,4C Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi bugün yattı mı? İşte detaylar...