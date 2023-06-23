Son dakika: Tapuda yeni dönem! Ev alıp satacaklar dikkat! Sistem tamamen değişiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 temmuz 2024'e kadar kira artış üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamayı anlattı.
"HAFTA SONLARINDA DA TAŞINMAZ SATIŞI GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK"
Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, bu konuda yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.
Yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirten Tunç, şöyle devam etti:
"4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek. Bu önemli. Noterlerimiz, nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak."
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Milliyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine ilişkin düzenleme geçen yasama döneminde Altıncı Yargı Paketi kapsamında zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak'ta başlaması beklenen düzenleme bugün Adalet Bakanı'nın açıklaması ile birlikte 4 Temmuz'da başlayacak.
'TAPULARDA İŞLEMLER SONA ERMEYECEK'
Düzenleme aslında gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında noterlerde de yapılabilmesine imkan tanıyor. Tapularda yapılan işlemler sona ermeyecek. Bu işlemler özellikle bazı büyükşehirlerdeki noterlerde olmak üzere tapu işlem yoğunluğunun olduğu bölgelerde vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturabilir.
Zaten mevcut durumda noterlerde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşa sözleşmesi gibi gayrimenkule dayalı bazı sözleşmeler yapılabiliyordu. Bu düzenleme gayrimenkullerin satışına ilişkin yapılacak işlemlerle. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına imkan sağlayacak.