Son dakika: Tapuda yeni dönem! Ev alıp satacaklar dikkat! Sistem tamamen değişiyor

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Milliyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Noterlerde gayrimenkul satışlarının yapılabilmesine ilişkin düzenleme geçen yasama döneminde Altıncı Yargı Paketi kapsamında zaten açıklanmıştı. Daha önce 1 Ocak'ta başlaması beklenen düzenleme bugün Adalet Bakanı'nın açıklaması ile birlikte 4 Temmuz'da başlayacak.

'TAPULARDA İŞLEMLER SONA ERMEYECEK'

Düzenleme aslında gayrimenkule dayalı sözleşmelerin tapular dışında noterlerde de yapılabilmesine imkan tanıyor. Tapularda yapılan işlemler sona ermeyecek. Bu işlemler özellikle bazı büyükşehirlerdeki noterlerde olmak üzere tapu işlem yoğunluğunun olduğu bölgelerde vatandaşlar için alternatif bir kanal oluşturabilir.

Zaten mevcut durumda noterlerde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşa sözleşmesi gibi gayrimenkule dayalı bazı sözleşmeler yapılabiliyordu. Bu düzenleme gayrimenkullerin satışına ilişkin yapılacak işlemlerle. Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına imkan sağlayacak.