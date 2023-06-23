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    Yapılandırmada son fırsat! Başvuru süresi 3 Temmuz'da doluyor

    Kamuya olan borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 3 Temmuz’da doluyor. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak. Kanun gereğince süre uzatımı imkanı bulunmuyor.

    Yapılandırmada son fırsat

    Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında bugüne kadar 265.4 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Toplam 4.5 milyon mükellef 265.3 milyar liralık borcunu yapılandırdı. Yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresi 3 Temmuz'da, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

    Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu ve 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu. 265 milyar 379 milyon 176 bin liralık alacak yapılandırılırken, 20 milyar 725 milyon 946 bin liralık tahsilat gerçekleştirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu.

    ELEKTRİKTE AKILLI DÖNEM BAŞLIYOR

    Elektrik abonelerinin, tüketim bilgilerini cep telefonundan takip etmesini sağlayacak yeni sistem devreye giriyor. Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında geçilecek yeni sistemle elektrik dağıtım şirketleri, cep telefonları ve tabletler için mobil uygulama oluşturacak.

    Aboneler uygulama üzerinden günlük-aylık ortalama elektrik tüketimlerini görebilecek. Beklenmedik aşırı tüketimlerde kullanıcı, kaçak ihtimaline karşı uyarılacak. Aboneler, kendi tüketimini bölgelerindeki benzer kullanıcıların tüketimleriyle kıyaslayabilecek.

    Barış ŞİMŞEK

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    Türk Telekom
    Haberler Ekonomi Yapılandırmada son fırsat! Başvuru süresi 3 Temmuz'da doluyor
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