İş dünyası Merkez Bankası'nın faiz kararı değerlendirmesi! İşte ilk yorumlar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 27 ay sonra ilk kez faiz artırıma gitti. Yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.
İş dünyası temsilcileri de TCMB'in yeni faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
DEĞERLİ BULUYORUZ
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, alınan kararı, finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti.
Bahçıvan, "Merkez Bankamızın bugünkü kararını, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz" dedi.