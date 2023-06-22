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    • Ekonomi
    • 22.06.2023 16:40
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    • 22.06.2023 16:40
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    İş dünyası Merkez Bankası'nın faiz kararı değerlendirmesi! İşte ilk yorumlar

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını duyurdu. Bankanın kararına göre, politika faizi yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Böylece son 27 aydır ilk kez faiz artırımına gidilmiş oldu. Kararı olumlu bulduklarını belirten iş dünyası temsilcileri finansal istikrar ve enflasyonla mücadele mesajları verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İş dünyasından faiz kararına ilk yorum!

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 27 ay sonra ilk kez faiz artırıma gitti. Yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.



    İş dünyası temsilcileri de TCMB'in yeni faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    DEĞERLİ BULUYORUZ

    İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, alınan kararı, finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

    Bahçıvan, "Merkez Bankamızın bugünkü kararını, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz" dedi.

        MAKUL VE NORMAL KARŞILIYORUZ

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ise yaptığı yazılı açıklamada, "TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını, makul ve normal karşılıyoruz. Bununla birlikte faiz, kur, enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsü de en az o kadar önemlidir, feragat edemeyiz" dedi.



        Bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Faiz kararı para politikası refleksimizi güçlendirirken, bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutinine dönmesi" diye konuştu.



        Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:
        "Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eşgüdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

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        Haberler Ekonomi İş dünyası Merkez Bankası'nın faiz kararı değerlendirmesi! İşte ilk yorumlar
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