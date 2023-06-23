Merkez'den yeni faiz kararı! Politika faizini 15'e yükseltti





KADEMELİ SADELEŞTİRME

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile birlikte para politikasının etkinliğinin artacağı belirtilen açıklamada, "Fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB stratejik yatırımları destekleyecektir" mesajı verildi. Kurul'un, mevcut ihtiyati çerçeveyi, sadeleştireceği ve sürecin kademeli olacağı vurgulandı. Açıklamada, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecek" denildi.



HEDEFİMİZ TOPLUMUN REFAHI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin 'istikrar, güven, sürdürülebilirlik' kavramlarıyla somutlaştırıldığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir" dedi.

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez ön koşul olduğunu kaydeden Şimşek, şunları söyledi: "Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten para politikası, kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, Türkiye'ye çok ciddi sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise Türk Lirası'na istikrar kazandıracak. Paramızın istikrarlı olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür."