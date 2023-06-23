Kirada yüzde 25 sınırına 1 yıl daha devam!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını söyledi. Bayramdan sonra bu konunun Meclis'in ilk işlerinden olacağını belirten Tunç, sunulacak torba kanunla düzenlemenin yasalaşacağını aktardı.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun Eylül'den itibaren dava şartı haline geleceğini kaydeden Tunç, bu uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Kira artışında yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2023 itibarıyla doluyordu.