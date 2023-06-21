Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından 15'incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde Turkuvaz’a 3 ödül birden!

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 15'incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Törende 14 dalda ödül verildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in hazırladığı ve A Para'da yayımlanan 'Bize Sorun' programı 'Yılın Ekonomi Programı' ödülünün sahibi oldu.

Sabah Gazetesi muhabiri Betül Alakent "Özelde öğretmen maaşı bakıcı maaşının altında" haberi ile Namık Ahıska Özel Ödülü'ne layık görülürken, Sabah Gazetesi sayfa tasarımcısı Seçil Kaya ise "Putin'den kaçarken kömüre tutundular" haber tasarımı ile Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

OTOBÜSE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacak olması nedeniyle denetimlerin artırılacağını açıkladı.

Denetim ekipleri uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda firmalara idari para cezası uygulayacak. Biletsiz yolcu, fahiş fiyatlı bilet satışı ve zamanında kalkmayan otobüsler için firmalara ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 584 lira ceza kesilebilecek. Biletsiz yolcu için 3 bin 584 lira ceza uygulanacak.

Barış ŞİMŞEK