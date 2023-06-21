Birikmiş paraları geri alabilirsiniz! Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi çekenler dikkat: Hayat Sigortası geri alma e-Devlet'ten yapılıyor

Bankalardan alınan ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredilerinde hayat sigortası yapılması uygulaması, vatandaşları ve bankaları güvence altına alıyor. Kredi kullanan herkes için hayat sigortası yapılması uygulaması vatandaşların ve bankaların güvencesini sağlamak amacıyla devam ediyor. Hayat sigortası kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda borcunu ödüyor. Ancak bazı vatandaşlar kredi çektikten sonra sigortadan vazgeçebiliyor. Bazı şartlarda ne kadar süre geçmiş olursa olsun birikmiş sigorta parasını geri çekmek mümkün olabiliyor.
Öncelikle şunu belirtelim bankalarda kredi çekiminde müşteriye iki seçenek sunuluyor. Birincisi hayat sigortalı kredi, ikincisi ise sigortasız kredi.
Müşteri ikisinden birini seçme hakkına sahip oluyor. Bankalar müşterinin hayat sigortalı krediyi çekmesi durumunda daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.
Her iki taraf için de faydalı olan bu prosedüre ilişkin değişiklikler gündeme geldi. Çekmiş olduğu Kredi devam eden ve hayat sigortası yürürlükte olan kişiler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.