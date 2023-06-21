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    • Ekonomi
    • 22.06.2023 08:43
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    • 22.06.2023 08:43
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    Birikmiş paraları geri alabilirsiniz! Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi çekenler dikkat: Hayat Sigortası geri alma e-Devlet'ten yapılıyor

    Vatandaşlar e-Devlet üzerinden dilekçeyle başvurarak sigorta bedelini geri alabiliyor. Bu uygulama, konut kredisi ya da taşıt kredisi gibi farklı kredi türlerinde geçerli ol Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, bazen hayat sigortasıyla ilgili detayları incelemedikleri için sigorta yapıldığını fark etmiyor. Ancak ne kadar süre geçmiş olursa olsun birikmiş sigorta parasını geri çekmek mümkün olabiliyor.

    Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi çekenler dikkat: Hayat sigortası parasını geri alabilirsiniz! Başvurana birikmiş paralar iade ediliyor

    Bankalardan alınan ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredilerinde hayat sigortası yapılması uygulaması, vatandaşları ve bankaları güvence altına alıyor. Kredi kullanan herkes için hayat sigortası yapılması uygulaması vatandaşların ve bankaların güvencesini sağlamak amacıyla devam ediyor. Hayat sigortası kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda borcunu ödüyor. Ancak bazı vatandaşlar kredi çektikten sonra sigortadan vazgeçebiliyor. Bazı şartlarda ne kadar süre geçmiş olursa olsun birikmiş sigorta parasını geri çekmek mümkün olabiliyor.

    Öncelikle şunu belirtelim bankalarda kredi çekiminde müşteriye iki seçenek sunuluyor. Birincisi hayat sigortalı kredi, ikincisi ise sigortasız kredi.

    Müşteri ikisinden birini seçme hakkına sahip oluyor. Bankalar müşterinin hayat sigortalı krediyi çekmesi durumunda daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.

    Her iki taraf için de faydalı olan bu prosedüre ilişkin değişiklikler gündeme geldi. Çekmiş olduğu Kredi devam eden ve hayat sigortası yürürlükte olan kişiler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.

        İŞLEM ADIMLARI NASIL OLACAK?

        Turkiye.Gov.Tr'ye giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" yazıp gelen ekrandaki hayat sigortalarını kontrol etmeniz gerekiyor. Her hayat sigortasının yanında "Detaylı Bilgi" yazar ve bu yazıya tıklamak gerekiyor.

        Karşınıza gelen ekranda "Poliçe Durum" kısmında "Yürürlükte" yazması gerekiyor. Yürürlükte yazmazsa hayat sigortası primini geri alamayacağınız anlamına geliyor.

        "YÜRÜRLÜKTE" YAZISI ÖNEMLİ

        Bu adımda eğer "Yürürlükte" yazısını görürseniz ekrandaki bilgilerden hangi sigorta şirketi olduğu, poliçe ya da sözleşme numarasını kenara not etmeniz gerekiyor.

        BAŞVURU KISMI

        Yine Turkiye.gov.tr'de arama kısmına "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" yazarak sağ üst köşeden "Yeni Başvuru" sekmesini tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan rehberi alt taraftan onaylayarak diğer adıma geçip başvuruya başlanıyor.

        Başvuru bilgileri kısmına mail adresi, telefon numarası yazıldıktan sonra "Başvuru Konusu"nu "Hayat" olarak seçip alt tarafta yer alan "İlgili Kurum" kısmında sigorta şirketini işaretleyip bir alt kısma da "Poliçe/Sözleşme numarasını" ekleyerek "Başvuru metni" kısmına da "../../.... tarihinde ... Bankası'ndan çektiğim krediyle beraber şahsıma imzalatılan ... poliçe numaralı ... Sigorta Şirketi'ne ait sigorta poliçesinin Iptal ve tutarının TR ... IBAN numarasına yatırılmasını talep ederim." yazmanız gerekiyor. Eğer hayat sigortasına ilişkin daha önceden yargı süreci oluşmadıysa "Yasal Süreç Durumu" kısmını "Hayır" olarak işaretledikten sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor.

        Başvuru işlemini tamamladıktan sonra kontrol sağlamak için Turkiye.gov.tr adresindeki arama kısmına "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" yazıp başvurunuzun durumunu inceleyebilirsiniz.

            HAYAT SİGORTASINI İPTAL ETMEK DOĞRU MU?

            Hayat sigortasının iptal edilmesi ve ücretinin iade alınmasıyla birlikte vefat durumunda kalan borçlar mirasçılara yansıyacaktır. Örnek olarak kredili konut alınmışsa krediyi çeken kişi vefat ederse kredinin kalan kısmını mirasçılar ödemek zorunda kalacak.

            Bu gibi riskleri barındırmasından dolayı sigortalının dikkat ederek işlemi gerçekleştirmesi, vefatı durumunda geride borç bırakmamak adına sigortanın devam etmesi menfaatine olacaktır. Kredi vadesinin sonlarına doğru hayat sigortasının iptalinin istenmesi bu durumda daha doğru olabilir.
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            Haberler Ekonomi Birikmiş paraları geri alabilirsiniz! Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi çekenler dikkat: Hayat Sigortası geri alma e-Devlet'ten yapılıyor
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