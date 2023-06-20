KOBİ'lere destek büyüyecek! Uygun koşullu krediler artacak





TEK PENCERE SİSTEMİ

Yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına hizmet vermek üzere bir KOBİ Yatırım Bankası kurulacak. KOBİ'lerin finansmana erişimleri daha da kolaylaştırılacak, bu çerçevede uygun koşullarda krediler artırılacak. Girişimciliği özendirecek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak eğitim ve etkinliklere destek sağlanacak.

Girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak. Tedarikçi Geliştirme Programı kapsamında İSO500+KOBİ projesiyle 500 büyük işletme ortak projeler vasıtasıyla KOBİ'lerle buluşturulacak. Tüm desteklerin tek noktadan sunulduğu tek pencere sistemine geçilecek.



Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alınması hedeflenirken, ekosistemden 15 Turcorn (1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk şirketi) ve 5 Decacorn (değeri 10 milyar doları geçen şirket) çıkarılacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında Türkiye İmalat Sanayiinin Yeşil Dönüşümü Projesi hayata geçirilecek. Togg'un seri üretimi yıllar içinde artırılarak 2030'da 1 milyon araca çıkarılacak. Elektrikli araç stoğunun 2 milyonu, şarj istasyonu sayısının da 200 bini aşması sağlanacak. 'Bölgesel Batarya Üretim Merkezi' olmak için adımlar atılacak.



5 ÜLKEYE TEKNOLOJİ PAZARLAMA OFİSİ

Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programlar imalat sanayiinin farklı kollarına adapte edilip KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek verilecek. Dijital platform imkanlarından yararlanılarak KOBİ'lerin yerli tedarik zincirini güçlendirecek büyük ölçekli firmalar etrafında kümelenerek konumlanmaları teşvik edilecek.

Model Fabrikalar sanayinin yoğunlaştığı 14 ilde yaygınlaştırılacak. KOBİ'lerle büyük işletmeler arasındaki verimlilik farkını azaltmak için özel programlar geliştirilecek. Bilişim sektöründe yer alan startup firmalarının ürün ve hizmetlerini kolaylıkla pazarlamalarına yönelik 2028'e kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak. Nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.



SANAYİ GÜÇLENDİRİLECEK

Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat sanayiinin rekabet gücü artırılacak. Sanayide yeşil dönüşüm gibi alanlarda 'Yeşil Yakalı' olarak sınıflandırılan işlere avantaj sağlayacak politikalar geliştirilecek.