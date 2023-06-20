Dünya WiFi Günü’ne özel ücretsiz internet!

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde, binlerce lokasyonda kullanıcılara, bugüne özel ücretsiz WiFi sağlayacak. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, marka olarak Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojiler için çalıştıklarını belirtti.

Dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere çok sayıda noktada kullanıcılarına WiFi internet deneyimi yaşattıklarını ifade eden Özden, şunları kaydetti: "Buralardaki ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlarken, WiFi hizmetlerimizle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyoruz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmeti ile buluşturuyoruz."





BANKACILARLA BULUŞUYOR

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle 23 Haziran'da bir araya gelecek. Daha önce 19 Haziran olarak planlanan buluşma, yoğun takvim nedeniyle 23 Haziran'a ertelendi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Erkan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacağı 22 Haziran'dan sonra gerçekleşecek görüşmede, bankacılarla fikir alış verişinde bulunulacak. Yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin olarak sektörün görüşü alınacak.