Dünya WiFi Günü’ne özel ücretsiz internet!

Türk Telekom, 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla 81 ilde, binlerce lokasyonda kullanıcılara, bugüne özel ücretsiz WiFi sağlayacak. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, marka olarak Türkiye'yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojiler için çalıştıklarını belirtti.
Dünyanın en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere çok sayıda noktada kullanıcılarına WiFi internet deneyimi yaşattıklarını ifade eden Özden, şunları kaydetti: "Buralardaki ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklar sunmayı amaçlarken, WiFi hizmetlerimizle tüm misafirlerin, bulundukları her mekânda yüksek hızda internetten faydalanmalarını sağlıyoruz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştüren yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmeti ile buluşturuyoruz."
BANKACILARLA BULUŞUYOR
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle 23 Haziran'da bir araya gelecek. Daha önce 19 Haziran olarak planlanan buluşma, yoğun takvim nedeniyle 23 Haziran'a ertelendi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Erkan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacağı 22 Haziran'dan sonra gerçekleşecek görüşmede, bankacılarla fikir alış verişinde bulunulacak. Yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin olarak sektörün görüşü alınacak.
FIRSATÇILARA CEZA KESİLECEK
Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı alışverişlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 81 ildeki denetimlerini sürdürürken, şikayetleri de yakın takibe aldı. Bakanlığın, vatandaşların taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır."
GENÇİZ'E BAŞVURU ZAMANI
Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa'nın 'Future of Work- İş'in Geleceği' vizyonu ile kadın öğrenciler için geliştirdiği staj programı GençİZ'in ikinci dönem başvuruları başladı. Programa üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam eden genç yetenekler başvuruda bulunabiliyor.
İlk senesinde 7 binin üzerinde başvuru alınan programda, 26 kadın öğrenci 8 ay süren staj dönemi boyunca teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile geleceğe hazırlanma ve çeşitli iş kollarını yakından tanıma fırsatı elde etti. Öğrenciler ayrıca çapraz yetkinliklerini geliştirmeleri için şirketin stratejik hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 'Çimento ve Betonda İnovasyon', 'Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri', 'Veri Bilimi ve Çimento Sektörü İçin Dijital İkizler' ile 'Çimento ve Beton'da Sürdürülebilirlik' başlıkları altında projeler geliştirdi. Programın ikinci döneminde Akçansa'ya katılacak gençler şirketin 'Let's Shape The Future Together' genç yetenek işe alım programına hazırlanma imkanı da yakalayacak. Programa 9 Temmuz'a kadar başvurular kabul edilecek.
KADIN GİRİŞİMCİLERE DAVET VAR
EY tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı 2023 dönemi başvuruları alınmaya başladı. İşlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program; katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking alanlarında destek sunuyor.
EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar 60 kişiye destek verdi. EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, "Kadın girişimcilere stratejik konularda yeni bir bakış açısı sunarak, potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarabilmeleri için çalışıyoruz" dedi. Başvurular 15 Ağustos'a kadar sürecek.