Kurban Bayramı için zincir marketlerde kurban satışı başladı!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık satışı başladı.

CARREFOURSA: Yaklaşık 12-15 kilogramlık sakatat dahil 'Kıvırcık Koç Kurban Paketi'ni 5 bin 950 liradan satıyor. Aynı paketin 16-19 kilogram aralığı ise 6 bin 950 liradan sunuluyor. Büyükbaşta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı sakatat dahil 9 bin 490 lira olarak belirlendi. Bayramın son günü yapılacak teslimat için hisse fiyatı 8 bin 990 lira olarak belirlendi.



MİGROS: En az 12 kg kurbanlık koçu 5 bin 990, en az 16 kg kıvırcık koçu 6 bin 990 liradan sunuyor. Büyükbaşta ise minimum 23 kg hissenin fiyatını 11 bin 990 lira olarak belirledi. Money Bonus karta 500 lira indirim yapıyor. Bağış yapılacak kurbanlıkta da indirim var.



A101: En az 16 kg Karaman koçunu 6 bin 590, büyükbaşta en az 20 kg olan bir hisse fiyatını 8 bin 590 liradan satıyor.



ÇAĞDAŞ: Ankara içinde en az 17 kilogramlık küçükbaş kurbanlıkları 4 bin 950 liradan satışa sundu.





100 MİLYARLIK BAYRAM

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirterek, "Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor" dedi. Vatandaşların seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdiğini vurgulayan Palandöken, bayram alışverişinde güvenilir mahalle esnafının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Merdivanaltı ürün uyarısı yapan Palandöken, "Ev yapımı diye maliyetinin altındaki fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulmalı. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkamadan yenebilen ürünlere dikkat edilmeli" ifadesini kullandı.



'İŞ'TE AVRUPA TABLOSU

Avrupa'da bu yıl başından beri hızlanan işten çıkarma dalgası en az 140 bin kişiyi etkiledi. Teknoloji sektörü 105 bin kişiyi etkileyen işten çıkarma kararlarıyla başı çekerken, otomotiv, perakende ve sanayi sektörlerinde de istihdam azaltımına yönelik kararlar artıyor. BT'nin 55 bin, Accenture'nin 19 bin, Autoliv'in 8 bin kişilik işten çıkarma planı bulunuyor.



ÖĞRETMENLERE HİZMET AFFI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 16 Haziran'dan önce göreve başlayan yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' getirdiklerini ve kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dâhil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını duyurmuştu. MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.



RAPORLARIN SÜRESİ UZATILDI

Sağlık Bakanlığı daha önce 30 Haziran 2023'e kadar uzattığı raporları yayımladığı duyuruyla hayati öneme haiz bazı ilaçlar için 31 Aralık 2023'e kadar uzattığını açıkladı. Rapor sürelerinin uzatılmasıyla hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "SGK tarafından da kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Bakanlığın aldığı kararı SGK'nın sisteme ivedilikle işlemesini herhangi bir sorun yaşanmaması adına talep ediyoruz" dedi.