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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 08:56
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    • 20.06.2023 08:56
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    Kenarda köşede 220.000 TL'si olanlar müjde voleyi vurdunuz! Banka parası olan sevinçten dört köşe oluyor! 32 günlük net kazancı...

    Mevduat hesapları vatandaşların birikimlerini değerlendirmek ve ekstra kazanç sağlamak için tercih ettikleri yöntemler arasında önemli bir yer tutuyor. Bu durum bankalar arasındaki mevduat faiz oranları yarışını da hızlandırıyor. Son olarak bankalar haziran ortası itibariyle faiz oranlarında güncelleme yaptı ve yeni miktarlar duyuruldu. Bu doğrultuda da bankaların sunduğu faiz oranları merak edilen bir konu haline geliyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Mevduat faiz oranları tasarruflarını bankalara yatıran kişiler ve kurumlar için önemli bir konu oluyor. Bu oranlar mevduat sahiplerinin birikimlerinden elde edecekleri geliri etkilerken aynı zamanda ekonomik aktivite üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Son dönemde pek çok kişi parasını mevduat hesaplarına yatırarak getiri elde etmeyi amaçlıyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %36,00
    Net Getiri
    6.596,38 TL
    Vade Sonu Ödeme
    226.596,38 TL

    ODEABANK

    Faiz Oranı
    %33,00
    Net Getiri
    6.046,68 TL
    Vade Sonu Ödeme
    226.046,68 TL

        FİBABANKA

        Faiz Oranı
        %33,00
        Net Getiri
        6.046,68 TL
        Vade Sonu Ödeme
        226.046,68 TL

        CEPTETEB

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        6.413,15 TL
        Vade Sonu Ödeme
        226.413,15 TL

        ING

        Faiz Oranı
        %30,00
        Net Getiri
        5.496,99 TL
        Vade Sonu Ödeme
        225.496,99 TL
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            Haberler Ekonomi Kenarda köşede 220.000 TL'si olanlar müjde voleyi vurdunuz! Banka parası olan sevinçten dört köşe oluyor! 32 günlük net kazancı...
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