Kenarda köşede 220.000 TL'si olanlar müjde voleyi vurdunuz! Banka parası olan sevinçten dört köşe oluyor! 32 günlük net kazancı...

Mevduat faiz oranları tasarruflarını bankalara yatıran kişiler ve kurumlar için önemli bir konu oluyor. Bu oranlar mevduat sahiplerinin birikimlerinden elde edecekleri geliri etkilerken aynı zamanda ekonomik aktivite üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor. Son dönemde pek çok kişi parasını mevduat hesaplarına yatırarak getiri elde etmeyi amaçlıyor.