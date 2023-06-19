Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, saat kaçta 2023? Asgari ücret Temmuz'da artacak mı, kaç TL olacak? Talepler...

Asgari ücrete ara zam için ikinci toplantı bugün yapıldı. TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri toplantıda ekonomik verileri paylaştı. Peki, Asgari ücret Temmuz'da artacak mı, kaç TL olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yapacak.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.
İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapıldı.
3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Henüz yeni toplantı tarihi netleşmedi...
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.
Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.