Kalyon’dan dev proje: Boru hattına Türk imzası! Karadeniz gazını Avrupa'ya taşıyacak

Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Kalyon Holding ile SNTGN Transgaz arasında projenin başlaması için imzalar Bükreş'te atıldı. Törende, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över yer aldı.
Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğalgaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkartacağı ilave gaz, Kalyon Holding tarafından Karadeniz kıyısı ile Podişor arasında inşa edilecek gaz boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon euro olan proje ilgili konuşan Serdar Över, "Hem Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje" dedi.
AB ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandıklarını vurgulayan Över, "Attığımız imza ile inşasına başladığımız boru hattı projemizi, en ileri teknoloji ile hayata geçireceğiz. Projeyi taahhüt ettiğimiz 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
AVUSTURYA'YA ULAŞACAK
Över, 308 kilometre uzunluğundaki hattın, BRUA koridoru ile birleşeceğini belirterek, "BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridoru. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek" diye konuştu.