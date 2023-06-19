Gözler bugünkü toplantıda: Gelirlere asgari ücret ayarı! Çalışma hayatına nasıl yansıyacak? Masaya neler gelecek?

Evde bakım parası, 65 yaş aylığı, eğitim yardımı, eşi vefat edenlere yapılan sosyal yardımlarda gelir sınırı artacak. Daha fazla sayıda kişi kapsama girecek. Yine asgari ücretteki artış, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Yeni ücret işsizlik maaşını, tüm primleri, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmasını, staj ücretini, asgari ücretlilerin kıdem tazminatı ve rapor parasını da etkiliyor.



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