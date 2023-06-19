Gençlere bedava tatil: Seyahatsever projesi Temmuz'da başlıyor!

Geçen sene yaz boyu toplam 325 bin gence ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever projesinin bu sene de Temmuz ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri 5 geceye kadar ücretsiz ağırlayacak.

325 BİN GENÇ YARARLANDI

Kalınacak ildeki yurt müdürlüğü ile en az 1 gün öncesinden iletişime geçilerek rezervasyon yaptırılması gereken projede öğrenci olma şartı aranmıyor. Bakanlık personeli ayrıca 444 0 472 numaralı ALO GSB aracılığıyla projeye ilişkin gençlerin merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. İlk olarak geçen sene başlatılan proje yoğun ilgi görmüş ve 325 bin genci misafir etmişti. Bu yaz hizmet verecek olan yurtlara 'seyahatsever.gsb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. Yurtlarda kalacak gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak.



YOĞUN TALEP BEKLENİYOR

Gençlerin farklı şehirleri tanıması ve yaz tatilinin tadını çıkarması için eşsiz bir imkân sunan Seyahatsever projesine bu yaz da yüz binlerce gencin başvurması bekleniyor.

Murathan YILDIRIM