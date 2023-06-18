Babalar günü dolayısıyla birçok sektörde hareketlilik: Babalara 50 milyar TL...

Bugün kutlanacak olan babalar günü kendi ekonomisini de oluşturuyor. Babalarına hediye almak isteyenlerin oluşturduğu trafik piyasaları canlandırdı. Esnaf 20 milyar TL ciro beklerken, diğer sektörlerle birlikte babalar günü 50 milyar liralık bir ekonomiyi oluşturacak. Özel günler tüm perakende sektörüne olduğu gibi e-ticaret sektörüne de hareket getirdiğini söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Bu sene babalar günü'nde ciroların en az yüzde 60 artmasını ve toplamda 50 milyar TL üzerinde bir ciro gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl babalar için yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2 bin 40 lira olduğunu görüyoruz. Teknolojik ürünlerde ise ortalama sepet ağırlığı 3.500 TL'yi, tekstilde ise 1.500 TL'yi buluyor" diye konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu sene 20 milyar liralık ciro bekliyoruz" dedi.



HEDİYEDE TEKNOLOJİ ÖNDE

Babalar için tercih edilen hediyelerde öncelik teknoloji ürünlerinde oluyor. Daha sonra hazır giyim geliyor. Parfüm, aksesuar, spor giyim de çok tercih edilen ürünler arasında. Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve oyun konsolu gibi elektronik ürün kategorilerinden de sıklıkla alışveriş yapılıyor.