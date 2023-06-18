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    Babalar günü dolayısıyla birçok sektörde hareketlilik: Babalara 50 milyar TL...

    Babalar günü dolayısıyla birçok sektör hareketlendi. Sadece esnaf 20 milyar TL ciro bekliyor. Diğer harcamalarla tutar 50 milyar TL’yi bulacak. İşte sizler için derlediğimiz 18 Haziran tarihli ekonomi haberleri...

    Babalara 50 milyar TL

    Bugün kutlanacak olan babalar günü kendi ekonomisini de oluşturuyor. Babalarına hediye almak isteyenlerin oluşturduğu trafik piyasaları canlandırdı. Esnaf 20 milyar TL ciro beklerken, diğer sektörlerle birlikte babalar günü 50 milyar liralık bir ekonomiyi oluşturacak. Özel günler tüm perakende sektörüne olduğu gibi e-ticaret sektörüne de hareket getirdiğini söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Bu sene babalar günü'nde ciroların en az yüzde 60 artmasını ve toplamda 50 milyar TL üzerinde bir ciro gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl babalar için yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2 bin 40 lira olduğunu görüyoruz. Teknolojik ürünlerde ise ortalama sepet ağırlığı 3.500 TL'yi, tekstilde ise 1.500 TL'yi buluyor" diye konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu sene 20 milyar liralık ciro bekliyoruz" dedi.

    HEDİYEDE TEKNOLOJİ ÖNDE
    Babalar için tercih edilen hediyelerde öncelik teknoloji ürünlerinde oluyor. Daha sonra hazır giyim geliyor. Parfüm, aksesuar, spor giyim de çok tercih edilen ürünler arasında. Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve oyun konsolu gibi elektronik ürün kategorilerinden de sıklıkla alışveriş yapılıyor.



    EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ 19.25
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonunda gerçekleşecek politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.



    BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI
    Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,68 kayıpla 5.475,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.322,01 puanı, en yüksek 5.730,19 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,88 artışla 1.489 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 kazançla 9.976 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 23,6340 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,83 yükselişle 25,84 lira oldu.

        TAKSİLER FİŞE TAKIYOR
        Teması bu sene "Şehrini Keşfet - Gelecek Enerjini Koru!" olan Hareketlilik Haftası kapsamında "2053 Sıfır Emisyon" hedefiyle şehirler geleceğe taşınacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) de bu kapsamda şehirleri sıfır emisyon hedefiyle geleceğe hazırlanıyor. Şehir içindeki lastikli toplu taşıma araçlarının elektrikli ve hidrojen yakıtlı olması için çalışmalara başlandı. Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Elektrikli araçlar dışında hidrojen yakıtlı araçlarımızın çalışmalarını da başlattık" dedi. TOGG'la elektrikli araç kullanımının bir fırsata döndüğü belirten Baraçlı, elektrikli taksi taşımacılığının başlayacağını söyledi. (Rana BÜYÜKTAŞ)



        TÜRK TELEKOM'DAN TAHTAPP
        Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan TahtApp uygulaması sayesinde az gören öğrenciler, dersleri akranları ile bir arada takip edebiliyor. Türk Telekom'un sınıfına TahtApp uygulaması kurduğu, Günışığı Projesi çocuklarından Zenan Alsaç, karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı. Önal, "Rotamızı, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak belirliyor, bu anlamda projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

        330 BIN DEPREMZEDEYE MÜJDE
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaret ettiği Malatya'da depremzede ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapıldığını hatırlatarak müjde verdi: Bunların ilk 2 ayını ödedik. Türkiye genelinde 330 bin, Malatya'mızda 45 bin 700 hane kira yardımı alıyor. Onların üçüncü taksitlerinin tümünü bayramdan önce ödeyeceğiz.

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        Üvey anne
        Haberler Ekonomi Babalar günü dolayısıyla birçok sektörde hareketlilik: Babalara 50 milyar TL...
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