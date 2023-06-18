Babalar günü dolayısıyla birçok sektörde hareketlilik: Babalara 50 milyar TL...

Bugün kutlanacak olan babalar günü kendi ekonomisini de oluşturuyor. Babalarına hediye almak isteyenlerin oluşturduğu trafik piyasaları canlandırdı. Esnaf 20 milyar TL ciro beklerken, diğer sektörlerle birlikte babalar günü 50 milyar liralık bir ekonomiyi oluşturacak. Özel günler tüm perakende sektörüne olduğu gibi e-ticaret sektörüne de hareket getirdiğini söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Bu sene babalar günü'nde ciroların en az yüzde 60 artmasını ve toplamda 50 milyar TL üzerinde bir ciro gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl babalar için yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2 bin 40 lira olduğunu görüyoruz. Teknolojik ürünlerde ise ortalama sepet ağırlığı 3.500 TL'yi, tekstilde ise 1.500 TL'yi buluyor" diye konuştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu sene 20 milyar liralık ciro bekliyoruz" dedi.
HEDİYEDE TEKNOLOJİ ÖNDE
Babalar için tercih edilen hediyelerde öncelik teknoloji ürünlerinde oluyor. Daha sonra hazır giyim geliyor. Parfüm, aksesuar, spor giyim de çok tercih edilen ürünler arasında. Bilgisayar, tablet, cep telefonu ve oyun konsolu gibi elektronik ürün kategorilerinden de sıklıkla alışveriş yapılıyor.
EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ 19.25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonunda gerçekleşecek politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.
BU HAFTA ALTIN KAZANDIRDI
Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın, dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,68 kayıpla 5.475,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.322,01 puanı, en yüksek 5.730,19 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,88 artışla 1.489 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 kazançla 9.976 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,17 değer kazanarak 23,6340 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,83 yükselişle 25,84 lira oldu.