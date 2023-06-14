Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Aldatıcı etikete ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın 5 ayında aldatıcı fiyat etiketlerine ilişkin 17 bin 278 firma nezdinde 335 bin 154 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yaparken, 11 bin 301 aykırılığa ilişkin 11 milyon 244 bin 727 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret il müdürlüklerine, başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri ile yoğun denetimlerin yapılması talimatı verilmiştir" denildi.





TÜRKİYE 'SEA'FERİ

Türkiye'ye gemiyle gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Dün de Bahamalar bayraklı Norwegian Jade adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Rodos Adası'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metrelik dev gemide çoğunluğu ABD'li 2 bin 588 yolcu ile bin 19 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen yolcular, günü Bodrum'da geçirdi. Gümrük işlemlerinin ardından yolcular sahilde yürüyüş yaptı. Bodrum Antik Tiyatro başta olmak üzere ilçedeki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, burada yoğunluk oluşturdu.