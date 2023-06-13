AK Parti'den memur zammı açıklaması! Memura 22 bin TL maaş için 3 formül! Enflasyon sonrası zamlı memur maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur...

Akbaşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları çerçevesinde ekimde yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, öncelikli gündemlerinin yeni sivil bir anayasa olacağını da aktararak, "Bütün partilerin ortaya koyduğu sivil, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, kuşatıcı ve kendi paradigmasını temellendirmiş ve tutarlılığını ortaya koymuş milletimizin ve devletimizin, kırmızı çizgilerini muhafaza etmek suretiyle, bu manada Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ve yepyeni bir dünyanın lokomotifi haline getirecek yeni sivil anayasanın yapılması da temel gündemimiz olacaktır. Bunu da ekim ayında açılacak yeni yasama döneminde etraflıca konuşabilme imkanını hep beraber elde etmiş olacağız" dedi.
'KİMSE BU GÖREVDEN KAÇAMAZ'
Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasına ilişkin de Akbaşoğlu, "Öncelikli olarak usulün metodun belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce bir tecrübe var. 2011 yılında bütün partiler bir komisyon kurmak ve üye vermek suretiyle, belirli aşamalarda bir araya gelmek suretiyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek suretiyle, TBMM'de bir komisyon kuruldu. Burada oluşan bir müktesebat var. Büyük bir birikim var. Geçmişte 82 Anayasası'nda yapılan çalışmalarda 60'a yakın maddede bütün partilerin uzlaşısı söz konusuydu. Hem geçmişte yapılan çalışmaları irdeleyip, onu da baz alıp bunun üzerinden veya partilerin yaklaşımları çerçevesinde oluşabilecek farklı bir usulle hep beraber tekrar toplumun beklentisi olan yeni bir anayasanın milletimize kazandırılması talebi ve söylemini ete kemiğe büründüreceğiz. Sivil bir anayasa, seçilmiş Meclisin teşekkülü ile oluşmalı. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Geniş bir uzlaşı içinde sivil anayasayı yapmakla görevlendirildik" ifadelerini kullandı.
MEMURA 22 BİN TL İÇİN 3 FORMÜL
Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için yüzde 85.68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olacak.