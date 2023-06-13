AK Parti'den memur zammı açıklaması! Memura 22 bin TL maaş için 3 formül! Enflasyon sonrası zamlı memur maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur...

'KİMSE BU GÖREVDEN KAÇAMAZ'

Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasına ilişkin de Akbaşoğlu, "Öncelikli olarak usulün metodun belirlenmesi gerekmektedir. Daha önce bir tecrübe var. 2011 yılında bütün partiler bir komisyon kurmak ve üye vermek suretiyle, belirli aşamalarda bir araya gelmek suretiyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmek suretiyle, TBMM'de bir komisyon kuruldu. Burada oluşan bir müktesebat var. Büyük bir birikim var. Geçmişte 82 Anayasası'nda yapılan çalışmalarda 60'a yakın maddede bütün partilerin uzlaşısı söz konusuydu. Hem geçmişte yapılan çalışmaları irdeleyip, onu da baz alıp bunun üzerinden veya partilerin yaklaşımları çerçevesinde oluşabilecek farklı bir usulle hep beraber tekrar toplumun beklentisi olan yeni bir anayasanın milletimize kazandırılması talebi ve söylemini ete kemiğe büründüreceğiz. Sivil bir anayasa, seçilmiş Meclisin teşekkülü ile oluşmalı. Hiç kimse bu görevden kaçamaz. Geniş bir uzlaşı içinde sivil anayasayı yapmakla görevlendirildik" ifadelerini kullandı.