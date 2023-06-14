9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. Kimileri sahil bölgelerine kimileri de memleketlerine gitmek için soluğu seyahat firmalarında aldı. Bayram yoğunluğu uçak, otobüs ve tren seferlerinde kendisini gösterdi. Tatil 24 Haziran'da başlarken, havayolu firmalarının bazı güzergahlara biletlerinin tükendiği görüldü.

Bazı günlerde de sadece akşam uçuşu biletlerinin kaldığı dikkat çekti. Otobüslerde de talebin yüksek olduğu belirtilirken, hem havayolunda hem karayolunda ek seferlerin devreye alınması bekleniyor. Artan talep nedeniyle tren seferleri artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerini karşılamak için hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini söyledi.