9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. Kimileri sahil bölgelerine kimileri de memleketlerine gitmek için soluğu seyahat firmalarında aldı. Bayram yoğunluğu uçak, otobüs ve tren seferlerinde kendisini gösterdi. Tatil 24 Haziran'da başlarken, havayolu firmalarının bazı güzergahlara biletlerinin tükendiği görüldü.
Bazı günlerde de sadece akşam uçuşu biletlerinin kaldığı dikkat çekti. Otobüslerde de talebin yüksek olduğu belirtilirken, hem havayolunda hem karayolunda ek seferlerin devreye alınması bekleniyor. Artan talep nedeniyle tren seferleri artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram ve yaz tatili öncesinde yolcu taleplerini karşılamak için hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini söyledi.
EK TREN SEFERLERİ
Bakan Uraloğlu, "Ankaraİstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenliyoruz. Ankaraİstanbul arasında 17-18, 23-24 Haziran, 1-2 Temmuz, Konyaİstanbul arasında 24-25 Haziran ve 1-2 Temmuz, Ankara-Sivas arasında ise 25 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde işletilecek ilave hızlı tren seferiyle 10 bin 152 kişilik ilave kapasite sağladık" dedi.
NÜFUSUNUN 12 KATINI AĞIRLAYACAK
Bayram tatilinde nüfusunun 12 katını ağırlamaya hazırlanan Ayvalık'ta rezervasyonlar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Saros Körfezi de bayramda tatilcilerin akınına uğrayacak. 500 nüfuslu Erikli köyünün nüfusunun 100 bini aşması öngörülüyor.
BÜYÜKBAŞLAR 50-140 BİN TL
Büyükbaş hayvanlar İstanbul'a gelmeye başladı. Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan kurban pazarında büyükbaş kurbanlıklar ortalama 50 bin ile 140 bin lira arasında fiyatla satılıyor.
KURBANLIK BİLGİSİ CEPTE
Tarım Bakanlığı, kurban sevklerine ilişkin yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerleri de kontrol ediliyor. 'TarımCebimde' üzerinden küpe numaraları girilerek kurbanlıklar hakkında tüm bilgiler alınabiliyor.