Asgari ücrette kritik eşik 11 bin TL! İlk toplantı yapıldı karar ne zaman verilecek? İşçi ve işveren temsilcileri ne diyor?





SON 2 YILDA NE OLDU?

2021 yılı Ocak ayında brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'de brüt 5 bin 4, net 4 bin 253 liraya yükseldi. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. Temmuz 2022'de ise asgari ücret yüzde 29.31 artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 500 liraya çıktı. 2023 Ocak ayında da asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54.66'lık artışla brüt 10 bin 8, net 8 bin 506 lira oldu.