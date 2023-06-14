Asgari ücrette kritik eşik 11 bin TL! İlk toplantı yapıldı karar ne zaman verilecek? İşçi ve işveren temsilcileri ne diyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere dün toplandı. Zam oranının Kurban Bayramı öncesinde belirlenmesi beklenirken, bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. İkinci toplantının ise 20 Haziran'da yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.
RAKAM KONUŞULMADI
Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi. Solak, "Bayramdan önce, bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde düzenlenmesidir" şeklinde konuştu.
BAYRAMA YETİŞEBİLİR
Yeni asgari ücretin 23 Haziran veya 26 Haziran tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları 1 aya yakın sürüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.