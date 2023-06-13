Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomotiv sektöründe fırsatçı bayi ve galerilere suçüstü

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine yönelik yaptığı denetimler sonucunda, '6 ay 6 bin kilometre' satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere 35.1 milyon, stokçuluk yapanlara 8 milyon 292 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, Mayıs'taki denetimler sonucunda da Ankara'da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana'da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi. Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu bayilerin yetki belgelerinin iptal edilerek, 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engellendiği kaydedildi.

Barış ŞİMŞEK





GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ÜCRET YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.