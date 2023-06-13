Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomotiv sektöründe fırsatçı bayi ve galerilere suçüstü

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine yönelik yaptığı denetimler sonucunda, '6 ay 6 bin kilometre' satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere 35.1 milyon, stokçuluk yapanlara 8 milyon 292 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Açıklamada, Mayıs'taki denetimler sonucunda da Ankara'da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana'da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi. Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu bayilerin yetki belgelerinin iptal edilerek, 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engellendiği kaydedildi.
Barış ŞİMŞEK
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ÜCRET YOK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.
OTOBÜSLE ALMANYA SEYAHATİ 100 EURO
Otobüsle yurt dışına çıkanlar yükselişe geçti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "İstanbul'da kalkan bin 100 otobüs var. Bunların 140'ı yurt dışına kalkıyor. Vize sorunu yaşanmasa bu seyahatler ikiye, üçe katlanacak" diye konuştu. Fiyatlar ve seferler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Berlin, Frankfurt, Münih var, mesafeye göre 100 eurodan başlıyor, 150 euroya kadar çıkıyor. Uçak 500-600 euro. Oradan eşya getiriyorlar, bunları uçağa verdiklerinde ciddi para ödüyorlar. Almanya'ya her gün otobüs kalkıyor. Fransa'ya yazın her gün kalkacak" dedi.
FED'İN BU KEZ PAS GEÇMESİ BEKLENİYOR
Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrilirken, bankanın 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutması öngörülüyor. Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, "Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyorum" diye konuştu.
Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, bu haftaki toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor ancak gelecekteki artışlara kapıyı açık bırakacak. Çünkü enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor ve Banka, tam istihdam ve istikrarlı fiyat hedeflerini yerine getirmekten hâlâ çok uzakta" dedi.