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    Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomotiv sektöründe fırsatçı bayi ve galerilere suçüstü

    Otomotiv sektöründe fırsatçı bayi ve galerilere para cezası kesildi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan ekonomi haberleri...

    Fırsatçıya suçüstü

    Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında arz ve talep dengesizliğine yönelik yaptığı denetimler sonucunda, '6 ay 6 bin kilometre' satış kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve galerilere 35.1 milyon, stokçuluk yapanlara 8 milyon 292 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

    Açıklamada, Mayıs'taki denetimler sonucunda da Ankara'da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana'da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi. Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu bayilerin yetki belgelerinin iptal edilerek, 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engellendiği kaydedildi.
    Barış ŞİMŞEK



    GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA ÜCRET YOK
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.



    OTOBÜSLE ALMANYA SEYAHATİ 100 EURO
    Otobüsle yurt dışına çıkanlar yükselişe geçti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "İstanbul'da kalkan bin 100 otobüs var. Bunların 140'ı yurt dışına kalkıyor. Vize sorunu yaşanmasa bu seyahatler ikiye, üçe katlanacak" diye konuştu. Fiyatlar ve seferler hakkında bilgi veren Yıldırım, "Berlin, Frankfurt, Münih var, mesafeye göre 100 eurodan başlıyor, 150 euroya kadar çıkıyor. Uçak 500-600 euro. Oradan eşya getiriyorlar, bunları uçağa verdiklerinde ciddi para ödüyorlar. Almanya'ya her gün otobüs kalkıyor. Fransa'ya yazın her gün kalkacak" dedi.



    FED'İN BU KEZ PAS GEÇMESİ BEKLENİYOR
    Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrilirken, bankanın 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutması öngörülüyor. Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, "Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyorum" diye konuştu.

    Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, bu haftaki toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor ancak gelecekteki artışlara kapıyı açık bırakacak. Çünkü enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor ve Banka, tam istihdam ve istikrarlı fiyat hedeflerini yerine getirmekten hâlâ çok uzakta" dedi.



        SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜME TEŞVİK
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını belirterek, "Böylece Türk sanayisini özelikle 'AB sınırda karbon mekanizması'na daha hazır hale getireceğiz" dedi. Proje kapsamında 450 milyon dolarlık kaynağın 250 milyon doları KOSGEB himayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK'a ayrılan tutar 175 milyon dolar olarak açıklandı. 25 milyon dolarlık kaynak ise projeye ilişkin kurumsal temellerin atılması amacıyla değerlendirilecek.

        FİNANS OFİSİ'NDEN 'FİNTEK SÖZLÜĞÜ'
        Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, finansal teknolojiler (fintek) alanında önemli bir adım atarak, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ilk sözlük olma özelliğini taşıyan 'Fintek Sözlüğü'nü kullanıma sundu. Finansal teknoloji alanındaki projelerin yapay zeka uygulamalarına öncülük etmesi amacıyla çalışmalarına planlı bir şekilde devam eden Finans Ofisi tarafından hazırlanan Fintek Sözlüğü'ne "https://www.cbfo.gov. tr/finans-ofisi-fintek-sozlugu" adresinden ulaşılabiliyor.



        1 AYDA 521 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
        Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı, Mart'a göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.1 milyon, son 3 yılda ise 6.5 milyon kişi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; işsiz sayısı Mart'a göre 74 bin kişilik artışla 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsiz sayısı son 1 yılda 192 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı Mart'a göre 0.1 puan artarak yüzde 10.2 olarak gerçekleşirken, son 1 yılda 0.7 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik ise 1.2 puan azalarak yüzde 19.1 oldu.

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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomotiv sektöründe fırsatçı bayi ve galerilere suçüstü
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