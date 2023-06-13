THY Teknik AŞ ve Emirates arasında flaş anlaşma! 17 Boeing 777 tipi uçağın bakımı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük uçak bakım-onarım hizmeti sağlayıcılarından biri olan THY Teknik AŞ ile dünyanın en büyük Boeing 777 filosuna sahip Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates arasında yeni bir uçak bakım sözleşmesi daha imzalandı.
Yeni anlaşma, taraflar arasında nisanda imzalanan 5 uçaklık bakım sözleşmesinin devamı olarak uygulamaya girecek.
Anlaşma doğrultusunda THY Teknik AŞ, Emirates'in filosunda yer alan 17 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak. Anlaşma kapsamında, ilk uçağın bakımına temmuz ayında başlanması planlıyor.