Borsa İstanbul'da çifte rekor kırıldı! Endeks 5.730 puanı geçti

Seçimin ardından istikrarın devam edeceği ve yeni ekonomi yönetiminin atacağı hamlelere ilişkin beklentilerle yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirveyi yeniledi. BIST-100 Endeksi dün 5.730 puanı geçerek rekor kırarken, yatırımcı sayısındaki artışla birlikte halka arzlarda da TL bazında tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Son 1 ayda yüzde 25'le dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da 2-9 Haziran arasında yatırımcı sayısı yaklaşık 300 bin kişi artarak 4 milyon 863 bine ulaştı. Söz konusu haftada aynı zamanda 4 halka arz tamamlandı. Geçen hafta A1 Capital, Pasifik Eurasia, Katılımevim ve Forte Bilgi İletişim'in halka arzı yapıldı. Söz konusu halka arzların toplam büyüklüğü 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
HALKA ARZLAR ZİRVEDE
Bu yıl Borsa İstanbul'da 20 şirket halka arz edildi. Bunlardan elde edilen gelirde ise 25.9 milyar lira ile TL bazında rekor kırıldı. 2022'de 40 şirket 15.8 milyar, 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı.
Oktay ÖZDABAKOĞLU