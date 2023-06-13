Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor: 2023 asgari ücret zammı için gözler işçi ve işveren temsilcilerinde! Peki ne kadar olacak? İşte örnek hesaplama

Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araya gelerek uzlaşma arayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi hem TİSK, hem de hükümetten dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için hükümete talimatını verdi.
KOMİSYON TOPLANIYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısı üzerine bugün toplanıyor. Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor.
Her tarafda 5'er kişilik temsilci bulunuyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu yeterli oluyor. Hükümet yetkilileri burada hakem rolünde bulunuyor.
Komisyonun saat 14:00'de bir araya gelmesi ve toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi tarafı burada talebini iletecekken, işveren tarafıda ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı'da Mart ayından beri yaptığı saha çalışmalarını aktaracak.