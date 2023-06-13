Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor: 2023 asgari ücret zammı için gözler işçi ve işveren temsilcilerinde! Peki ne kadar olacak? İşte örnek hesaplama

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için refah payı dahil masada 3 formül bulunuyor.

Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.

Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.

Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.