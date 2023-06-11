Milyonlara yeni maaş: Asgari ücret maratonu başlıyor! Yeni zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve işsizlik maaşından sosyal ödemelere kadar birçok alanda da gösterge rakamı olan asgari ücret yeniden belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni asgari ücret için çalışmalar da başladı. 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek 13 Haziran Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı açıklandı.

Komisyonda 5 adet işçi temsilcisi 5 adet işveren temsilcisi bulunacak. İşçileri Türkİş temsil ederken, işverenleri TİSK temsil edecek. Komisyonda ayrıca hükümetten 5 üye de olacak. Komisyonda özellikle 5 aylık enflasyon rakamı ile 6 aylık öngörüler, geçim endeksleri ve işveren maliyetleri değerlendirilerek yeni bir rakama karar verilecek. Şu anda 8.506 TL olan net asgari ücretin çift haneye çıkması bekleniyor. Açıklanacak yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.