22 bin liraya üç formül: Yasal düzenleme yolda! Artış nasıl olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce müjdesini verdiği taban maaş artışlarıyla ilgili yasal çalışma devam ediyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen ekonomi ağırlıklı torba yasanın içinde bu düzenlemenin de olması bekleniyor.
Torba yasada ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaş artışı, refah payı, 7.500 TL ve üzeri maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak kademeli artış gibi düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Ayrıca fahiş kiralarla ilgili düzenleme, 3600 ek gösterge ve taşeron kadrosu gibi konular da Meclis'e gelecek.
ARTIŞ NASIL OLACAK
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili üç ayrı formül masada bulunuyor. Toplu sözleşme gereği Temmuz 2023 için kamu personeline ve emekli memurlara belirlenen yüzde 6'lık zamma ilaveten enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak hesaplandı. Buna Haziran enflasyonu da eklenecek. Ayrıca refah payı da buna ilave ediliyor. Ancak en düşük memur maaşının 22 bin lira olması da karar bağlanacak.
Burada da üç ayrı formül gündeme geldi. Şu anda aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11.848 TL olarak uygulanıyor. Üzerinde çalışılan üç formül ise şöyle belirlendi. Birinci formüle göre 11.848 TL maaşa yüzde 90'a yakın artış yapılarak 22 bin liraya tamamlanabilir. Böylece tek bir oransal artışla taban maaş yükseltilir.
İkinci formüle göre ise Taban aylığın artırılması söz konusu olacak. Örneğin 5000 TL olarak yapılacak bir seyyanen artış ve bunun üzerine eklenecek yüzde 55 oransal artış ile maaş 22 bin liraya tamamlanabilir. Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11.848 TL7lik taban maaşa 10.000 TL seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22.000 TL olacaktır.