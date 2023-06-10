Tarladan rekor çıktı! 5 sektör zirve yaptı...

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7.6, yaş meyve ve sebze yüzde 22.5, zeytin ve zeytinyağı yüzde 188.8, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 1.2 ihracat artışı kaydetti.