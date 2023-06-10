Tarladan rekor çıktı! 5 sektör zirve yaptı...

Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin ihracatında sektörler rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'nin tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Mayıs ihracatına imza attı. Yılın 5 ayında yüzde 4.8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13.7 pay aldı. Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 4'ü, yılın 5 ayında ihracat rekoru kırdı.
5 SEKTÖR ZİRVE YAPTI
Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri sektörü tüm zamanların en yüksek dış satımını yaptı.
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7.6, yaş meyve ve sebze yüzde 22.5, zeytin ve zeytinyağı yüzde 188.8, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 1.2 ihracat artışı kaydetti.